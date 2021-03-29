В Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca для людей младше 55 лет

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации решил приостановить вакцинацию населения младше 55 лет британско-шведским препаратом AstraZeneca, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что официальное сообщение о приостановке вакцинации поступит в течение понедельника. Решение объясняется «соображениями безопасности», передает ТАСС.

1 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны приостановить использование вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет. Кроме того, министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.

Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.