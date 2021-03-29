 

Ассанж получил послание от папы Римского

29.03.2021, 21:08, Новости дня
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Папа Римский Франциск направил личное послание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, рассказала гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.

«После тяжелой ночи Джулиан этим утром получил доброе и личное послание от папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником. Наша семья хочет выразить благодарность многим католикам и другим христианам, выступающим за его освобождение», – написала она в Twitter. Об этом информирует РИА «Новости». При этом она не указала, что именно написал папа Римский.

Напомним, американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить.
Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг.



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