“Фактически готов”. Степанов рассказал, когда в Украине введут паспорта вакцинации

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Об этом 29 марта сообщил пресс-центр Минздрава в Telegram.

Проект документа фактически готов, но дата его запуска пока не согласована, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифры достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек”, – подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, в документе должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, а также срок действия вакцины согласно инструкции.

“Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным”, – отметил глава Минздрава.

О необходимости введения паспортов вакцинации для украинцев 29 марта говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов об иммунизации от COVID-19.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

15 января Степанов заявлял, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что внедрять и требовать международную справку о прививке против коронавируса в Украине пока не стоит. По его словам, граждане смогут “получать такую бесплатную справку в два клика”, если она будет нужна им для пересечения границы.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. По состоянию на 29 марта в стране сделали более 198 тыс. прививок против коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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