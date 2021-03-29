 

Президент Литвы согласился с утверждением, что Путин является убийцей

29.03.2021, 21:06, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа в опубликованном 29 марта интервью агентству BNS согласился с утверждением американского лидера Джо Байдена, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.

“К сожалению, да”, – сказал Науседа в ответ на вопрос, мог бы он назвать российского президента убийцей.

Литовский лидер подчеркнул, что Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, в частности Украины.

“Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно”, – подчеркнул Науседа.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности. 

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”, телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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