 

30 марта Верховная Рада проведет три внеочередных заседания – Арахамия

29.03.2021, 21:06, Новости дня
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30 марта состоится три внеочередных заседания Верховной Рады Украины. Об этом на брифинге 29 марта сказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, сообщила пресс-служба одноименной партии.

На первом заседании депутаты заслушают главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о ситуации на фронте. По итогу доклада парламентом будет утверждено постановление об осуждении действий РФ в связи с эскалацией на Донбассе.

На втором заседании депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в частности президентский №5300 о компенсации физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, пострадавших из-за карантинных ограничений.

“Эпидемиологическая ситуация ухудшается, все больше регионов идут на карантин. Чтобы поддержать бизнес, который несет потери, должны принять этот законопроект. Мы договорились проголосовать его в первом чтении и в целом, по процедуре ad hoc. Уже завтра он будет проголосован и, надеюсь, оперативно подписан”, – сказал Арахамия.

Кроме этого, депутаты рассмотрят законопроекты о разблокировании приватизации и о перечне запрещенных к приватизации компаний (№4543 и №4020), о налоговой амнистии (№5153, №5155 и №5156), а также о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (№4157).

На третьем внеочередном заседании депутаты заслушают информацию глав Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований относительно беспорядков под Офисом президента Украины 20 марта, а также дадут оценку этим событиям, проголосовав проект постановления №5295, добавил Арахамия.

Согласно календарному плану работы парламента, с 29-го марта по 2 апреля депутаты должны работать в комитетах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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