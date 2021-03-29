Нардепы от “Голоса” потребовали провести съезд и переизбрать руководство партии

Народные депутаты от фракции “Голос”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. Текст документа выложила на своей странице в Facebook нардеп Александра Устинова.

“Это партия порядочных, честных людей, которые всегда будут отстаивать демократию и справедливость. И эта партия такой и должна остаться”, – прокомментировала она документ.

В самом обращении говорится, что в последние месяцы руководство партии и фракции “используют “Голос” как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти, тем самым рискуя уничтожить независимую политическую силу”.

Также авторы обращения заявили, что не разделяют отказ руководства от защиты антикоррупционных органов и от борьбы с коррупцией, а зарегистрированный руководством партии и фракции законопроект №5253 считают давлением на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Депутаты также отметили, что разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

“Мы осуждаем ведение руководством подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает [замглавы Офиса президента Олега] Татарова и [главу Минздрава Максима] Степанова, назначает [министром образования Сергея] Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России”, – говорится в обращении.

Также нардепы выразили возмущение тем, что, по их мнению, руководство партии нарушает принципы внутрипартийной демократии и прозрачности ее деятельности.

В связи с этим народные депутаты требуют провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать руководство партии.

Заявление, кроме Устиновой, подписали нардепы Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Юлия Клименко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Роман Лозинский.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4678626268830478

22 марта Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входит 20 человек.

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