Мнение: Укрощение строптивого

В ИК-2 Владимирской области продолжается вакханалия, которая не имеет никакого отношений к исправлению осужденного. А это ключевая задача любого приговора, по которым арестанты находятся в тюрьмах и колониях.

В ИК-2 ломают Алексея Навального.

В «Матросской тишине» Навального успели признать «склонным к побегу».

В СИЗО «Кольчугино» за две недели объявили 4 выговора.

В ИК-2 «Покров» – 6 выговоров за 2 недели.

В Instagram Навального появилась и такая информация:

«Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

– Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»

– Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»

– Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

– На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)

Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».

отсюда

Все это, конечно, выглядит театром абсурда. Но для Алексея – это его жизнь. И он живет очень достойно. Не теряя самообладания и чувства юмора…

Не думаю, что система сможет сломать Навального….

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