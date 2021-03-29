 

Мнение: Укрощение строптивого

29.03.2021, 20:50, Разное
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В ИК-2 Владимирской области продолжается вакханалия, которая не имеет никакого отношений к исправлению осужденного. А это ключевая задача любого приговора, по которым арестанты находятся в тюрьмах и колониях.

В ИК-2 ломают Алексея Навального.

В «Матросской тишине» Навального успели признать «склонным к побегу».

В СИЗО «Кольчугино» за две недели объявили 4 выговора.

В ИК-2 «Покров» – 6 выговоров за 2 недели.

В Instagram Навального появилась и такая информация:

«Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
– Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»
– Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»
– Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской
– На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)
Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».
отсюда

Все это, конечно, выглядит театром абсурда. Но для Алексея – это его жизнь. И он живет очень достойно. Не теряя самообладания и чувства юмора…

Не думаю, что система сможет сломать Навального….

Источник: Ирек Муртазин



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