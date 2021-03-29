 

Селебы и зубы – Личное мнение

29.03.2021, 20:48, Разное
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Вот уж не думала, что мне придётся открыть рот и сфотографировать собственные зубы.

Ужас, конечно, но что поделать?


 Фото: Моё

Как ещё научить клоунов из сельской дискотеки нашего шоубизнеса тому, как должен выглядеть правильный рот — тот, с которым в приличном обществе тебя воспримут как адекватного, богатого человека, а не как дешёвку из подворотни, вставившую в пасть синие пластмассовые зубы и накачавшую свисток?

К чему это я?

  Ах, да: Моргенштерн зубы сделал, бгг. Это очень смешно. Правда.

Девять часов чувак провёл в памперсе (да, в памперсе, я не шучу) и под общим наркозом, чтобы ему соорудили во рту зубы, лично мне напоминающие пластмассовый унитаз.  

Крошки, если вы когда-нибудь решитесь делать зубы, то не надо следовать примеру Моргенштерна, Бабкиной, Ивлеевой и Стаса Михайлова.   

Как слева у Моргенштерна — нельзя, как справа у меня — можно.


Фото: Соцсети

  А, вообще, ржака, конечно.  

Наши клоуны платят большие деньги, чтобы выглядеть непростительно дёшево.  


Фото: Соцсети

Зубы у некоторых из них выглядят как пластмассовые накладки с AliExpress за 300 рублей.


Фото: Соцсети

Уникальные люди, просто уникальные. Чувство меры отсутствует напрочь.

Задумалась: у нас — такие простенькие селебы, потому что общество — такое же? Или всё-таки мы намного продвинутее, а нам по-прежнему пихают из каждого утюга жуткий, дорвавшийся до славы и денег колхоз?

Источник: Лена Миро



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