Эксперты назвали основные способы избавления от катышков на одежде

Образование катышков на одежде происходит по нескольким причинам. Это может быть из-за трения ткани во время стирки или при ее контакте с другими поверхностями на протяжении длительного времени. Эксперты назвали основные способы, с помощь которых можно избавиться от этой проблемы.

По их словах, для того чтобы предупредить порчу вещей, стирать необходимо в режиме деликатной стирки. При этом, одежда, изготовленная из разных материалов, должна храниться и стираться отдельно. Самый распространенный способ избавления от неприятных катышек – это использование бритвенного станка. Однако он занимает много времени и может испортить вещи.

Как пишет издание «Слово и Дело», важно также уделить внимание выбору средства, которым стирается одежда. Эксперты говорят о том, что предпочтение лучше отдать жидкой консистенции, так как рассыпчатые порошки могут повредить поверхность вещей. Если это по каким-то причинам невозможно, следует стирать руками, так как этот способ является самым бережным. Сушить стирку лучше естественным способом, так как специальный прибор может навредить ткани. Кроме этого, регулярно поверхность одежды нужно очищать специальной щеточкой от ворса.