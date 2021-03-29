 

В Geekbench впервые показали возможности доступного флагмана Realme GT Neo с 12 ГБ ОЗУ

29.03.2021, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый флагман с доступным ценником выпустила китайская компания Realme. GT Neo с ОЗУ в 12 гигабайт впервые показал свои возможности на ресурсе Geekbench.
Новый аппарат от компании Realme GT Neo получил три варианта емкости чипа оперативной памяти, в 6, 8 и 12 гигабайт. Как оказалось, привлекательными сторонами станет не только многозадачность смартфона, но и задействованная производителем аудиосистема. Она отличается наличием пары качественных стереодинамиков, поддерживающих технологию Dolby Atmos. Кроме того, устройство получилось очень легким, его вес соответствует всего 179 граммам.

Мощность и быстродействие Realme GT Neo обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200. В испытаниях, проведенных бенчмаркинговой лабораторией Geekbench, старшая версия аппарата показала 3320 баллов в многоядерном и 975 в одноядерном тестах. Долгую работу девайсу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумуляторная батарея объемом в 4,5 тысяч мАч.

Разрешение главного датчика основной тройной камеры со вспышкой равно 64 миллионам пикселей. Характеристики остальных фото- видео-сенсоров пока не раскрываются, как и модуля для селфи. Фронтальный объектив здесь размещен в вырезе в левом верхнем углу дисплея. Сканер отпечатков пальцев в аппарате вынесен на боковину.

Согласно данным руководства компании Realme, уже сейчас покупатели оформили свыше 2 миллионов предзаказов на новый доступный флагман. Стоимость GT Neo начинается от 300 долларов США, официальная презентация запланирована на 31 марта.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Вениамин Смехов рассказал о борьбе актера Бориса Клюева за жизнь

01.03 / Ученые из России предложили лечить диабет антиоксидантом из лосося

23.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

14.09 / Мнение: Как стать богатым

25.07 / Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

09.03 / Может ли мыслить человек без головного мозга? Вполне!

21.12 / Поклоннники восхитились моложавой матерью Ольги Бузовой

14.02 / Татьяна Догилева удивила располневшей фигурой

07.09 / Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

10.11 / Рита Дакота полностью обнажилась в поддержку Артема Дзюбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)