В Geekbench впервые показали возможности доступного флагмана Realme GT Neo с 12 ГБ ОЗУ

Новый флагман с доступным ценником выпустила китайская компания Realme. GT Neo с ОЗУ в 12 гигабайт впервые показал свои возможности на ресурсе Geekbench.

Новый аппарат от компании Realme GT Neo получил три варианта емкости чипа оперативной памяти, в 6, 8 и 12 гигабайт. Как оказалось, привлекательными сторонами станет не только многозадачность смартфона, но и задействованная производителем аудиосистема. Она отличается наличием пары качественных стереодинамиков, поддерживающих технологию Dolby Atmos. Кроме того, устройство получилось очень легким, его вес соответствует всего 179 граммам.

Мощность и быстродействие Realme GT Neo обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200. В испытаниях, проведенных бенчмаркинговой лабораторией Geekbench, старшая версия аппарата показала 3320 баллов в многоядерном и 975 в одноядерном тестах. Долгую работу девайсу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумуляторная батарея объемом в 4,5 тысяч мАч.

Разрешение главного датчика основной тройной камеры со вспышкой равно 64 миллионам пикселей. Характеристики остальных фото- видео-сенсоров пока не раскрываются, как и модуля для селфи. Фронтальный объектив здесь размещен в вырезе в левом верхнем углу дисплея. Сканер отпечатков пальцев в аппарате вынесен на боковину.

Согласно данным руководства компании Realme, уже сейчас покупатели оформили свыше 2 миллионов предзаказов на новый доступный флагман. Стоимость GT Neo начинается от 300 долларов США, официальная презентация запланирована на 31 марта.

Источник: www.ixbt.com