Невролог Семенова рассказала, что делать при ухудшении памяти после COVID-19

Невролог Ольга Семенова рассказала, что необходимо делать при снижении памяти после перенесенного COVID-19. В период пандемии коронавируса врачи начали фиксировать снижение данной функции.

Проблемы с памятью у человека могут возникнуть в результате стресса и повышенной или же эмоциональной нагрузки. Как правило, восстановить функцию можно с помощью полноценного сна, постоянной физической активности и правильного рациона питания. Все это помогает выйти из зоны дискомфорта.

Важно обратиться к врачу, если наблюдаются трудности с концентрацией внимание и постоянная забывчивость. После первичного осмотра врач назначит ряд обследований. Обычно пациента отправляют на дуплексное сканирование брахицефальных сосудов и МРТ, если есть соответствующие предпосылки.

Шансы на успешное лечение заболевания выше, если человек обращается в больницу на раннем этапе его возникновения.

Источник: nation-news.ru