Жизнь без стрессов может негативно сказаться на когнитивных способностях



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По оценкам российских кардиологов, до пандемии постоянный стресс испытывали не менее 70% жителей России. Можно только догадываться, сколько дополнительных переживаний принес COVID-19 в нашей стране, однако по последним общемировым данным сегодня в мире каждый третий взрослый человек испытывает хронический стресс. Это состояние характеризуется многими симптомами, отравляющими жизнь: бессонницей, головными болями, проблемами с пищеварением, тахикардией, раздражительностью и усталостью.

Группа исследователей из Университета Пенсильвании решила выяснить, насколько лучше себя чувствуют люди, которые живут практически без стресса. В исследовании приняли участие 2,8 тысяч человек. В течение восьми дней они они каждый вечер отвечали на вопросы о своем настроении, физических симптомах и стрессах в течение дня. Они также рассказывали, сколько позитивных эмоций и событий им удалось испытать за минувшие 24 часа.

Около 10% добровольцев не испытывали стресс во время наблюдательного периода. Эти люди с большей вероятностью были в хорошем настроении и реже страдали от хронических заболеваний. Однако ученые обнаружили и другую сторону беспечной жизни: тестирование на познание, которое в том числе определяет риск снижения когнитивных функций через восемь лет старения, в этой группе показало более низкие баллы по сравнению с другими участниками. Это означает, что они с большей вероятностью столкнутся с такой проблемой в будущем.

Кроме того, у добровольцев, живущих без стресса, ученые отметили меньше позитивных событий, они реже оказывали эмоциональную поддержку окружающим и не получали ее сами. Примечательно, что «сухарями» чаще всего оказывались холостые мужчины пожилого возраста.

По мнению ученых, незначительный стресс в течение дня — это не только переживания, но и показатель того, что человек живет полноценной жизнью, наполненной общением с людьми и самыми разными эмоциями. Кроме того, небольшой стресс действительно может быть полезен.

«Стрессовые факторы могут быть неприятными, но они могут нас заставить решить какую-то проблема, что очень важно для когнитивных функций, особенно в старшем возрасте», — считают авторы исследования.