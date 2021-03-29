 

Пассажирам плацкартных вагонов предложат бесплатные противогазы

29.03.2021, 20:38, Разное
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РЖД объявила программу «Комфортный вагон», в рамках которой планируется существенно повысить качество услуг по перевозке пассажиров, в первую очередь эконом-класса.

Чтобы бороться с неприятными ощущениями, которые сопровождают их в поездке, пассажирам плацкартных вагонов будут предложены бесплатные противогазы и респираторы.

По данным РЖД, неприятные запахи: носков, вяленой рыбы и туалета, являются наиболее частой причиной недовольства пассажиров качеством услуг. По статистике они опережают даже такие факторы, как теснота вагонов, шумные соседи и невкусный чай.

Как считают в руководстве госкомпании, противогаз может сразу решить проблему неприятных запахов и шума, а в отдельных случаях даже улучшить качество сна.

Противогазы можно будет получить у проводника бесплатно, а за отдельную плату можно будет также приобрести одноразовый костюм химической защиты.

– К сожалению, значительная часть наших вагонов эксплуатируется с советских времён. Запахи потных ног и воблы уже настолько сильно впитались в них, что стали неотъемлемой их частью. Современное поколение не ценит эти ароматы советского прошлого, они не вызывают в молодых людях той светлой ностальгии, которой подвержены люди постарше. Специально для них мы выпускаем средства индивидуальной химической защиты, которые будут доступны бесплатно. Мы уже заключили контракт с Минобороны на поставку свыше 40 тысяч списанных противогазов, в которых ещё наши деды сражались с нацистскими захватчиками, – сказал представитель РЖД Игорь Слонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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