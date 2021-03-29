 

Мнение: Раскупорка, перенаправление грузов через Россию и удесятерение экспорта СПГ

29.03.2021, 20:36, Разное
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1. Суэцкий канал наконец-то разблокировали – на это ушла почти целая неделя. Потери мировой экономики из-за аварии судна «Эвергрин» оказались относительно невелики. Продолжаются споры о том, была ли простой случайностью закупорка главной мировой торговой артерии. Эксперты разглядели в предварительных манёврах судна-затычки неприличные фигуры:

https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/27/tanker-kotoryi-smog

Однако, вероятно, это всё же совпадение. Контейнеровоз нарезал круги с целью войти в канал правильным курсом.

Помимо прямых потерь перевозчиков, авария заметно повлияла на цену нефти и других ресурсов на мировых биржах.

2. Неудивительно, что отдельные крупные транспортные компании уже сейчас начали договариваться о перенаправлении своих грузовых потоков через Россию – по нашим железным дорогам и через наши порты:

https://ria.ru/20210326/tranzit-1603055711.html

Россия, разумеется, готовится к наращиванию международного транзита. Продолжается мегапроект по расширению пропускной способности Транссиба и БАМа:

https://iz.ru/1133500/2021-03-06/plan-rasshireniia-propusknoi-sposobnosti-bama-i-transsiba-podgotoviat-k-11-marta

3. Что касается Северного морского пути, читатели привели в комментариях полный пессимизма текст о том, почему СМП не может стать заменой Суэцкого канала вот прямо сейчас. Дело не только в суровом климате, но и в отсутствии портовой инфраструктуры на большей части арктического побережья России:

https://olegmakarenko.ru/2102585.html?thread=796849209#t796849209

Инфраструктура, однако, дело наживное. Но чтобы её развивать, желательно на первом этапе возить собственные, местные грузы и обслуживать местные потребности. А что возить в Арктике, спрашивают скептики?

Наиболее очевидный ответ – это нефть и газ, добываемые в северных морях и у побережья. В частности, сжиженный природный газ, экспорт которого из России к 2035 году может вырасти в 10 раз:

https://genby.livejournal.com/913356.html

Источник: Место для дискуссий



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