Сытный ужин: запеченная форель с томатной сальсой и кремом из зеленого горошка
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Ингредиенты:
- Форель речная – 2 шт.
- Горох зеленый замороженный – 280 гр
- Томаты – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Лук красный – 1 шт.
- Перец халапеньо – 5 гр
- Кинза – 10 гр
- Тимьян – 4 гр
- Лист лавровый – 1 шт.
- Кунжут черный – 3 гр
- Чеснок – 1 зубчик
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200°С. С лимона снимите цедру и измельчите ее. Лимон нарежьте полукружочками. Лук очистите, половину нарежьте мелким кубиком, оставшийся – полукольцами. На коже форели сделайте глубокие надрезы до кости наискосок с шагом в 2 см. Рыбу посолите изнутри и снаружи и начините полукружками лимона, полукольцами лука и веточками тимьяна.
2. Противень застелите пергаментом, на него выложите рыбу и поставьте запекаться в разогретую духовку на 18 минут.
3. У помидора удалите плодоножку и семена, мякоть нарежьте кубиком 5 мм. Чеснок раздавите, очистите и нарубите мелко. Листочки кинзы отделите от стеблей и нарубите мелко. Половину перца халапеньо нарубите мелко (или больше для большей остроты).
4. Для приготовления томатной сальсы в миску выложите помидор, нарезанный кубиком лук, чеснок, халапеньо и нарубленную кинзу, сбрызните оливковым маслом, посолите и перемешайте.
5. В кастрюле вскипятите воду, посолите, положите лавровый лист и зеленый горошек и варите в течение 3 минут.
6. С горошка слейте и сохраните воду, в горошек влейте 1 ст. л. оливкового масла и пробейте блендером, добавляя 80 мл воды, оставшейся после варки, посолите по вкусу.
7. Разложите пюре из горошка по тарелкам, рядом выложите форель, посыпьте кунжутом и подавайте с томатной сальсой.
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