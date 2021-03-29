Сытный ужин: запеченная форель с томатной сальсой и кремом из зеленого горошка

Ингредиенты:

Форель речная – 2 шт.

Горох зеленый замороженный – 280 гр

Томаты – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Перец халапеньо – 5 гр

Кинза – 10 гр

Тимьян – 4 гр

Лист лавровый – 1 шт.

Кунжут черный – 3 гр

Чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°С. С лимона снимите цедру и измельчите ее. Лимон нарежьте полукружочками. Лук очистите, половину нарежьте мелким кубиком, оставшийся – полукольцами. На коже форели сделайте глубокие надрезы до кости наискосок с шагом в 2 см. Рыбу посолите изнутри и снаружи и начините полукружками лимона, полукольцами лука и веточками тимьяна.

2. Противень застелите пергаментом, на него выложите рыбу и поставьте запекаться в разогретую духовку на 18 минут.

3. У помидора удалите плодоножку и семена, мякоть нарежьте кубиком 5 мм. Чеснок раздавите, очистите и нарубите мелко. Листочки кинзы отделите от стеблей и нарубите мелко. Половину перца халапеньо нарубите мелко (или больше для большей остроты).

4. Для приготовления томатной сальсы в миску выложите помидор, нарезанный кубиком лук, чеснок, халапеньо и нарубленную кинзу, сбрызните оливковым маслом, посолите и перемешайте.

5. В кастрюле вскипятите воду, посолите, положите лавровый лист и зеленый горошек и варите в течение 3 минут.

6. С горошка слейте и сохраните воду, в горошек влейте 1 ст. л. оливкового масла и пробейте блендером, добавляя 80 мл воды, оставшейся после варки, посолите по вкусу.

7. Разложите пюре из горошка по тарелкам, рядом выложите форель, посыпьте кунжутом и подавайте с томатной сальсой.

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