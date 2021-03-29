 

Сытный ужин: запеченная форель с томатной сальсой и кремом из зеленого горошка

29.03.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ингредиенты:

  • Форель речная – 2 шт.
  • Горох зеленый замороженный – 280 гр
  • Томаты – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Перец халапеньо – 5 гр
  • Кинза – 10 гр
  • Тимьян – 4 гр
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Кунжут черный – 3 гр
  • Чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°С. С лимона снимите цедру и измельчите ее. Лимон нарежьте полукружочками. Лук очистите, половину нарежьте мелким кубиком, оставшийся – полукольцами. На коже форели сделайте глубокие надрезы до кости наискосок с шагом в 2 см. Рыбу посолите изнутри и снаружи и начините полукружками лимона, полукольцами лука и веточками тимьяна.

2. Противень застелите пергаментом, на него выложите рыбу и поставьте запекаться в разогретую духовку на 18 минут.

3. У помидора удалите плодоножку и семена, мякоть нарежьте кубиком 5 мм. Чеснок раздавите, очистите и нарубите мелко. Листочки кинзы отделите от стеблей и нарубите мелко. Половину перца халапеньо нарубите мелко (или больше для большей остроты).

4. Для приготовления томатной сальсы в миску выложите помидор, нарезанный кубиком лук, чеснок, халапеньо и нарубленную кинзу, сбрызните оливковым маслом, посолите и перемешайте.

5. В кастрюле вскипятите воду, посолите, положите лавровый лист и зеленый горошек и варите в течение 3 минут.

6. С горошка слейте и сохраните воду, в горошек влейте 1 ст. л. оливкового масла и пробейте блендером, добавляя 80 мл воды, оставшейся после варки, посолите по вкусу.

7. Разложите пюре из горошка по тарелкам, рядом выложите форель, посыпьте кунжутом и подавайте с томатной сальсой.

Еще больше рецептов – на сайте “Шефмаркет”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Samsung готовит первый неубиваемый смартфон с поддержкой новейших технологий

16.08 / В Челябинске прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси

25.02 / Стыдно – Личное мнение

24.01 / Надежды для Китая нет

28.07 / Август в России: что может пойти не так?

28.06 / Побитую в монастыре Собчак обвинили в грязном пиаре

25.09 / Мнение: Нельзя врать президенту Франции

02.09 / Почему плачет Алка и злится Гном? – Личное мнение

19.02 / Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты

23.02 / Tiktok обогнал в России Facebook по росту посетителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)