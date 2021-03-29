«Эта уголовка связана со мной»

66-летнего отца директора ФБК Жданова отправили в СИЗО.

Директор ФБК* Иван Жданов заявил, что его отца Юрия Жданова арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор», — сказал политик.

По его словам, Юрий Жданов работал в поселке Искателей (административный центр Заполярного района Ненецкого автономного округа), сначала — заместителем главы, однако последние годы дорабатывал «на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии».

Само уголовное дело заключается в том, что отец директора ФБК, по версии следствия, в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию.

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Жданов уточнил «Новой газете», что его отец не знал, что гражданка получала субсидию. «Специально его подставили или нет таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали», — пояснил политик.

«Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все. Серьезно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине», — пишет политик.

Как пояснил Жданов, глава поселка, который, по информации политика, собственным распоряжением выделил квартиру, не является фигурантом уголовного дела, «искали целенаправленно что-то на отца».

«Им нужно превратить мою жизнь в ад. Отцу 66 лет, множество болезней, даже не задерживался никогда. Естественно, уже вызывали скорую несколько раз. Судье все равно. Я не думаю, что в его состоянии уже возможно пройти СИЗО, не потеряв остатки здоровья, если вообще можно пройти это», — пишет политик. По его словам, даже адвокат «до последнего не верил», что за такое могут отправить в СИЗО. Сумку с лекарствами и базовыми вещами также передать не дали, пояснил Жданов.

«Сейчас ищем отца в разных СИЗО Ростова. А может, увезли уже в Архангельск. Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться», — сказал политик.

Это не первый случай давления на родственников сотрудников ФБК. В феврале этого года силовики в Екатеринбурге провели обыски у Сусанны и Михаила Волковых — родителей Леонида Волкова. Сотрудники силовых структур пришли в 6:30 утра по местному времени, один — предположительно, был из следственного управления, двое — из Центра «Э». В постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января.

Наталья Глухова

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