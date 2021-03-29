 

«Эта уголовка связана со мной»

29.03.2021, 20:20, Разное
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66-летнего отца директора ФБК Жданова отправили в СИЗО.

Директор ФБК* Иван Жданов заявил, что его отца Юрия Жданова арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор», — сказал политик.

По его словам, Юрий Жданов работал в поселке Искателей (административный центр Заполярного района Ненецкого автономного округа), сначала — заместителем главы, однако последние годы дорабатывал «на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии».

Само уголовное дело заключается в том, что отец директора ФБК, по версии следствия, в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию.

Жданов уточнил «Новой газете», что его отец не знал, что гражданка получала субсидию. «Специально его подставили или нет таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали», — пояснил политик.

«Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все. Серьезно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине», — пишет политик.

Как пояснил Жданов, глава поселка, который, по информации политика, собственным распоряжением выделил квартиру, не является фигурантом уголовного дела, «искали целенаправленно что-то на отца».

«Им нужно превратить мою жизнь в ад. Отцу 66 лет, множество болезней, даже не задерживался никогда. Естественно, уже вызывали скорую несколько раз. Судье все равно. Я не думаю, что в его состоянии уже возможно пройти СИЗО, не потеряв остатки здоровья, если вообще можно пройти это», — пишет политик. По его словам, даже адвокат «до последнего не верил», что за такое могут отправить в СИЗО. Сумку с лекарствами и базовыми вещами также передать не дали, пояснил Жданов.

«Сейчас ищем отца в разных СИЗО Ростова. А может, увезли уже в Архангельск. Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться», — сказал политик.

Это не первый случай давления на родственников сотрудников ФБК. В феврале этого года силовики в Екатеринбурге провели обыски у Сусанны и Михаила Волковых — родителей Леонида Волкова. Сотрудники силовых структур пришли в 6:30 утра по местному времени, один — предположительно, был из следственного управления, двое — из Центра «Э». В постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января.

Наталья Глухова

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Источник: Новая газета



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