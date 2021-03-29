Мнение: О закупке деталей для С-300 в РФ для ЧВК Семена Семенченко

В дополнение по делу о ЧВК Семенченко и торговле зап.частями для С-300 https://colonelcassad.livejournal.com/6655638.html, так как если к очередным похождениям Семена Семенченко все уже привыкли, то вот к факту закупки деталей для С-300 на территории РФ для перепродажи на Украину, вопросы прямо скажем были.

ФСБ выпустило разъяснение на тему того, как мошенники, в число которых входил Семенченко, пытались закупать комплектующие для С-300 и перепродавать их на Украине по завышенным ценам (в России пытались закупать по 30-50 тыс. долларов, а "Укроборонпрому" перепродавать за 200тыс.). Как разъясняют в "Кровавой Гэбне", один из участников данной схемы уже сидит в России, получив 12 лет. Теперь на Украине судят уже тех, кто этим занимался с украинской стороны. Так сказать, зашли с двух сторон.

Приговоренный к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже украинский экс-футболист Василий Василенко намеревался передать концерну «Укроборонпром» комплектующие для зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает ТАСС.

«Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — сообщили агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что Василенко был задержан при получении партии комплектующих к С-300 в интересах «Укроборонпрома».

Обвинение просило суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы, но Мосгорсуд ограничился 12 годами. Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф «секретно». СМИ сообщали, что Василенко якобы пытался вывезти из Москвы на Украину военные комплектующие, разработанные еще в 60-е годы в СССР.

https://www.rbc.ru/society/29/03/2021/6061d1b79a79472879ee5550

Чудесная кампания из футболиста и мошенника, под крышей ГУР МОУ, которая пыталась закупать старые компектующие для ЗРК в "стране-агрессоре", чтобы нажиться на "Укроборонпроме" и создать ЧВК для действий в Африке. Вот так выглядит "война с Россией".

Сегодня по этому же делу был задержан экс-комбат карательного батальона "Донбасс" Виноградский.

Еще один несостоявшийся конкурент "Вагнера".

* * *

И еще на тему севастопольского прошлого Семенченко.

Вчера выкладывал ретро-фотки Семенченко 2000-го года https://colonelcassad.livejournal.com/6662607.html, сегодня статья Игоря Панюты 2014 года на тему севастопольских похождений Кости Гришина. Из интересных деталей – Семенченко руководил пив-баром и заявлял, что участвовал в боевых действиях в Чечне, а также критиковал участников первого майдана и т.д. и т.п.

Из истории авантюриста.

Предисловие

Семен Семенченко; командир батальона, защитник Украины, патриот Державы, кто же не слышал в последнее время этого имени.

Разумеется, об активно «раскручиваемом» персонаже появляются и скандальные подробности. В наше время это стало модно. И уже невозможно определить, ведется намеренная дискредитация личности или это всего лишь элемент пиар-технологии для дальнейшей ее популяризации.

Не буду интриговать читателя, претворяться беспристрастным исследователем.

Я очень плохо отношусь к данному человеку, настоящее имя которого Константин Гришин и считаю, что у меня для этого есть достаточно оснований.

Станет Костик депутатом, или нет, для судьбы Украины это не имеет значения. «Потерявши голову, по шапке не плачут».

Статью из-за нехватки времени я подготовлю к публикации уже после выборов в Верховный Совет Украины. Будет даже забавно, если этот человек станет депутатом «очищенного парламента».

Итак, главной целью данной статьи является не ставить « палки в колеса» кандидату Семену Семенченко, а показать становление очень типичной для современного политикума личности Кости Гришина.

Знакомство

Познакомился я с ним в самом начале 1999 года на ниве политической публицистики.

Тогда Константин Гришин был сопредседателем благотворительного фонда «Милосердие». Кроме того, он возглавлял две недавно созданные и активно раскручиваемые газеты: «Севастопольский вестник» и «Наша Севастопольская правда».

То, что за газетами тянется след от городской администрации, то, что от газет исходит явный право-либеральный и одновременно « российско-имперский» душок, то что Коннстантин уже тогда открыто бравировал антикоммунистическими взглядами меня, депутата Горсовета от КПУ только подзадоривало. И не зря. Удалось (правда, в качестве дискуссионных материалов) разместить там несколько вполне левых, марксистских аналитических материалов.

Да еще получить гонорары!

С деньгами в качестве редактора господин Гришин расставался легко.

От пишущих отбоя не было.

Редакция и штаб – квартира Фонда располагались в самом центре Севастополя, в престижном районе.

Шикарная «сталинка» возле Центрального рынка, легкая, оплачиваемая работа…

Все журналисты и сотрудники редакции понимали, откуда деньги.

Кроме городской администрации газету активно поддерживал и упомянутый благотворительный фонд «Милосердие». Доходили туманные слухи о странных способах пополнения Фонда. Но проверить это сразу было невозможно.

Вспоминаю, что при общении с таким разносторонним дарованием как Костя, меня особенно раздражала его привычка учить жизни, демонстрировать успешность, пытаться вызвать на задушевный разговор.

Как ни странно, он много раз высказывал ностальгические настроения по СССР. Эти настроения были популярны в Севастополе в те годы.

Но не социальная защищенность советских граждан, не революционно-романтическая риторика СССР, а простая административная система взаимоотношений чиновника и гражданина, власти и народа привлекала недоучившегося военного курсанта Гришина.

С развалом Советского Союза рухнули простые и понятные правила подъема по карьерной лестнице. Теперь надо было «крутиться» или самому искать «хозяина», который поможет подняться. Именно об этом открытым текстом говорил мне данный «Мавроди севастопольского масштаба».

И Костя сначала попробовал «крутиться».

Первые шаги героя…

Ранний период деятельности Кости Гришина мне стал известен позднее (в конце 2000 или даже в 2001 году).

Я не помню точно, но скорее всего это произошло уже благодаря волне антикучмовских протестов, которые севастопольцы ( внимание!!!) активно поддержали. Эти протесты зацепили и местных чиновников-сторонников режима, на которых активно работал Константин Гришин.

Вот, что пишут о нем сами севастопольцы сегодня:

«С 1986 по 1991гг. учился в севастопольской сш 22, где рассказывал, что до этого учился в элитной «английской» школе №3.

… в бандитские 90-ые он в качестве зиц-председателя руководил пив-баром «Оболонь» на ул.Гоголя. После выхода из ивс пытался прорваться в депутатский корпус.»

«В 1996 году задерживался. .. О том, что был причастен к бандюкам, не слышал. Он же 1974 г.р. То есть, в бандитские времена он был ещё дитя. Знаю, что набрался долгов, кредитов и свалил. Чтобы морду не набили. Короче – мелкий жулик»

Однако, дитя подрастало.

Сначала «ребенок» попробовал себя на военном поприще.

Из его официальной биографии мы узнаем, что он родился в Севастополе. После окончания школы обучался в ЧВВМУ ( Нахимовском училище, где готовили флотских офицеров).

Туманны мотивы его ухода из «Нахимовки». Он часто говорил, что после развала СССР «разачаровался» в военной службе.

Вроде человек был не глупый, все понимал. Так что надо было или разочаровываться раньше, или служить честно. Видимо, ни то, ни другое Косте было не под силу.

Еще более туманна следующая строка его биографии: «В 1994-1995гг был участником добровольного миротворческого корпуса по ликвидации конфликта в Чечне, имеет ранение». Интересно, на чьей стороне «миротворил» и от кого наш романтический герой получил это ранение?

Затем пришло время пробовать зубы на кредитных играх. Желающим копать эту тему самостоятельно предстоит легкая работа. Слишком много людей в Севастополе пострадало от творчества Константина.

Он организовал ООО «Универсал-инком –юг», которое вскоре признали банкротом. Предприниматели стали всерьез гоняться за севастопольским « Бендером», т.к. он остался им должен 100.000грн.

Однако количество может перейти в качество и поговаривают, что от длительного срока заключения, уже не связанного с мелким мошенничеством, его спасла амнистия и изменение статьи УК, которую ему инкриминировали, а возможно, заступничество чиновников местной администрации. Что же вызвало их расположение?

Политические страсти «уездного масштаба»

Почему мне кажется таким важным сегодня показать становление нашего героя в контексте политической борьбы в небольшом (хотя и известном) городе?

Политическая жизнь и практические взаимоотношения власти и народа в Севастополе тех лет представляли собой уменьшенную модель политической системы, которую выстраивал Кучма и в еще большей степени Янукович во всей Украине.

Инакомыслие подавлялось в городе – герое с впечатляющей простотой.

Массовые фальсификации при голосованиях, управляемость судов, кричащая ангажированность СМИ, задержания людей и факты физического и психологического давления, изъятие целых тиражей неугодных газет (один раз даже известной газеты «2000», где критиковалось севастопольское руководство), самовольное применение оружия высокими милицейскими чинами – все это может стать темой отдельного рассказа.

Автор данной статьи знает об этом не по наслышке, т.к. был депутатом Горсовета и принимал активное участие в оппозиционной политической деятельности.

В том числе и в первых массовых протестах на Майдане Независимости в Киеве после убийства Гонгадзе.

В провинции среди легионов борцов за авторитарно-криминальную власть Кучмы всплыла и скромная фигура рядового этой армии – Кости Гришина.

Впрочем, он не долго оставался рядовым…

Полновластие олигархического клана Кучмы и его региональных отделений, требовало и своего законодательного закрепления – конституционного оформления полицейского государства.Этому служил референдум 2000 года « О проведении конституционной реформы».

Сегодня мало что изменилось и « идея сокращения численности депутатов, отмены неприкосновенности, всемерное повышение управляемости депутатов – постоянная голубая мечта всех первых лиц государства вне зависимости от смены окраски.»

(См.: http://news.bigmir.net/ukraine/190056 , http://argumentua.com/stati/segodnya-yanukovich-mozhet-stat-diktatorom)

Однако первооткрывателем такой концепции политического развития Украины стал Л.Кучма.

Справедливости ради надо сказать, что референдум жители Севастополя провалили. Не помогло даже спешное допечатывание фальшивых бюллетеней в количестве 20000 штук.(см.: «Севастопольская правда»,№17,2000г.) По данным http://krymology.info/index.php/ (Политическая_система_Крыма)

явка в Севастополе составила всего 45,54%

Однако, на следующий день по ряду районов было «приписано» около 18 тыс. голосов. Показатели были натянуты до нужного уровня.

Еще 16 % населения проголосовало заранее (с 6 по 15 апреля).

Аналогичные фальсификации происходили везде, в том числе и в Киеве (http://argumentua.com/stati/segodnya-yanukovich-mozhet-stat-diktatorom), просто в Севастополе удалось в начале обнародовать официальные результаты, а потом – выгодные кучмовской власти.

Второй заход на карьерную лестницу

Итак, к моменту моего знакомства с нашим героем «бизнесовая романтика» 90-х несколько поблекла в системе ценностей господина Гришина.

В упомянутых приступах откровений Костя Гришин не уставал повторять, что в жизни нужно быть реалистом, найти понимание с сильными мира сего.

В начале 2000-х «сильные мира сего»- Кучма и активно поднимающийся Янукович были далеко и высоко.

Однако и на уровне Севастополя, было к кому «прислониться». Таким трамплином в понимании Константина был глава Городской гос. Администрации, господин Жунько.

«… В политическом плане Жунько прославился инициативой присвоения экс-Президенту Леониду Кучме ( без всяких на то оснований И.П.) звания почетного жителя Севастополя и активной поддержкой на президентских выборах 2004 года кандидатуры Виктора Януковича»

(http://www.mobus.com/vybory/49096.html) К этому можно было добавить фантастически беззаветное служение диктаторским целям Кучмы в период проведения референдума.

Методы соответствовали цели. И наш приятель Костя Гришин всей душой отдался проведению данного референдума в славном городе Севастополе.

Действовал он как и вся городская государственная Администрация в обстановке совершенной безнаказанности. Использовалось не только прямое административное давление, подкуп, но и «промежуточные структуры». Например, упомянутые газеты и Фонд.

Один раз, принеся материал в газету, я застал за работой нескольких людей, которые исправно переносили данные из журналов, предоставленных ЖЭК-ами в некие длинные списки. Мои подозрения Гришин встретил смехом, а на шум, поднятый мною в официальных структурах, конечно, никто не прореагировал

Еще одну функцию Фонд и газеты Гришина должны были выполнить по его мысли – помочь ему стать депутатом Севастопольского городского совета.

Конкурентом на довыборах туда стал кандидат от КПУ

За несколько месяцев до этого Костя Гришин настойчиво искал «взаимопонимания и сотрудничества» именно с руководством Севастопольской организации коммунистов и главным редактором партийной газеты Станиславом Гальчинским.

Однако «добрая слава» о коммерческих подвигах шла впереди нашего героя и от сотрудничества с ним активисты КПУ отказались.

Что же, «от любви до ненависти – один шаг».

Костя буквально через месяц стал проводником самой разнузданной антикоммунистической политики, которую активно поддерживала тогдашняя городская администрация.

Постепенно я стал сворачивать деятельность журналиста в газетах Константина Гришина. А вскоре и сами газеты, и Фонд «Милосердие» стали тихо уходить из общественной жизни города.

Хочу в депутаты!!!

Похоже сегодня, Гришин-Семенченко хочет повторить виток спирали на более высоком уровне борьбы за депутатское кресло.

Но тогда, в 2000 году проигрыш на довыборах в Горсовет привел Костю к какому то психологическому надлому. Раньше он был всегда снисходительно-доброжелателен.

К концу 2000 от его снисходительности при обсуждении политических вопросов не осталось и следа. Особенно это проявилось в жесткой, почти истерической критике тех, кто участвовал в первых акциях протеста на майдане. Досталось и мне, как представителю «инфантильных идеалистов», которые борются с режимом Кучмы вместо того, чтобы с его помощью решать свои вопросы.

Окончательно политическую карьеру Гришина в Севастополе подорвала пресс-конференция и распространение среди депутатов Горсовета интересной подборки материалов, копий финансовых документов.

Они проливали свет на секрет живучести фонда « Милосердия» и газет Гришина, содержание которых обходилось тогда во много десятков тысяч гривен ( по ценам 1999года!) Конференцию для ряда газет и каналов ТВ организовал Тюков( или Тюкин) Борис Евгеньевич. Не помню сейчас, был ли он журналистом, какие отношения связывали его с Фондом «Милосердия», но мрачную картину, которая вырисовалась в результате обнародования документов, тяжело было воспринимать любому гражданину страны, тем более жителю Севастополя.

На пресс-конференции фамилии чиновников , имевших интерес к Гришину, суммы денег перечислявшиеся фонду «Милосердие», названия предприятий, по сути плативших дань, густо перемешивались со статьями УК, решениями об амнистиях, сроками нахождения под следствием…

Не все депутаты Севастопольского горсовета нашли в себе силы даже вникнуть в суть предоставленных данных. Слишком далеко это могло завести. Их энтузиазм еще более уменьшился после гибели Бориса Евгеньевича якобы от рядового хулиганского нападения через весьма продолжительное время после упомянутой конференции.

В течении пары лет имя Кости Гришина изредка всплывало по разным поводам. То журналисты разыскивали его в связи с не выплатой гонорара за последние публикации, то пенсионеры ждали обещанной Фондом помощи.

В одной из региональных газет появилось сообщение об объявлении милицией в розыск Гришина Константина Игоревича.

Забавно, что после этого я встречался с ним в районной Налоговой Инспекции. Когда я прямо спросил его о вероятности попадания в руки милиции, он рассмеялся и сказал, что его ни кто не ищет, поэтому и не найдут…

Таким запомнился мне наш герой. К нему у меня нет ни каких вопросов.

Вопросы есть к другим людям.

"Вопросы есть к тем севастопольцам, которые давали чужие адреса для подачи «липовых» списков, одобряющих референдум о «конституционной реформе» Кучмы… К тем кто стояли за подарками в Фонде «Милосердие» в обмен на хвалебные отзывы, «настоящему кандидату» и поддерживали срежиссированную чиновниками критику городских коммунистов. Вопросы есть и к самим чиновникам Севастополя , которые способствовали возвышению Кости Гришина…

Я не имел чести быть знакомым с господином Садовым, руководителем партии «Самопомощь», главой Львова, однако, с Виктором Соболевым, возглавившим люстрационный комитет, пару раз беседовал на общественных мероприятиях. Он произвел на меня впечатление искреннего человека.

Вот этих людей я и хотел бы спросить; как они представляют себе будущее их партии, будущее «очищенной от проходимцев политической системы», будущее Украины, если позволяют появляться в политической элите страны таким «героям нашего времени»?

Сколько их еще будет в истории как Украины, так и России?"

23 октября, 2014г.

(с) Панюта Игорь, активист Социалистической партии Украины.

В общем, тут вся биография как на подбор, странно, что он до сих пор не сел с такими делами. При иных раскладах Семенченко мог оказаться и коммунистом-патриотом, и сторонником Русского Мира, и героем ДНР. Но кривая дорожка завела его в "патриоты Украины", где он продолжал заниматься тем, что умел лучше всего – мошенничеством и разводом.

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