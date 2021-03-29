Хуснуллин пообещал решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года

Проблема обманутых дольщиков будет решена в РФ уже к 2023 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«У нас в стране было 200 тысяч дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тыс., а за 2019 год – 16 тыс. То есть мы в три раза больше за прошлый год приняли решений… Я считаю, что в 2023 году мы основной объем закончим», – передает его слова РИА «Новости».

Хуснуллин добавил, что в Москве почти все вопросы с обманутыми дольщиками уже решены.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков необходимо последовательно разбираться с долгами прошлых лет. Глава государства призвал руководителей органов прокуратуры в регионах страны лично контролировать эту ситуацию.