 

Хуснуллин пообещал решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года

29.03.2021, 20:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проблема обманутых дольщиков будет решена в РФ уже к 2023 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«У нас в стране было 200 тысяч дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тыс., а за 2019 год – 16 тыс. То есть мы в три раза больше за прошлый год приняли решений… Я считаю, что в 2023 году мы основной объем закончим», – передает его слова  РИА «Новости».

Хуснуллин добавил, что в Москве почти все вопросы с обманутыми дольщиками уже решены.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков необходимо последовательно разбираться с долгами прошлых лет. Глава государства призвал руководителей органов прокуратуры в регионах страны лично контролировать эту ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

14.01 / Производитель собачьего корма в США отозвал свою продукцию после смерти 70 животных

05.07 / Памятник Колумбу снесли в Балтиморе в День независимости США

19.10 / ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковского областного территориального избиркома

06.01 / В Норвегии умерли два человека, которых недавно вакцинировали от COVID-19

06.02 / Welt – высылка дипломатов из России только ухудшит её отношения с Европой

12.02 / Кроссовер Renault Captur получил новую версию RS Line

18.09 / Трамп обещал подписать указ о патриотическом воспитании в школах США

10.03 / Госсекретарь США назвал условие смягчения санкций против Ирана

14.10 / Стало известно, кому следует с осторожностью применять вакцину «Вектора»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)