Споры об онлайн-товарах предложили решать через Госуслуги

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из интернета через портал «Госуслуги».

«До настоящего времени в Российской Федерации отсутствовало правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (далее – ОУС). Необходимость создания системы механизмов ОУС вызвана главным образом возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме», – цитирует пояснительную запуску к законопроекту РИА «Новости».

Досудебные споры об онлайн товарах и сервисах предлагается регулировать через портал «Госуслуги». Изменения вносятся в закон «О защите прав потребителей».

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что через специальный онлайн-сервис «в процессе урегулирования спора можно подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант».