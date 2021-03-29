Офис генпрокурора открыл производство против нардепа Палицы за отмывание средств – ЦПК

Офис генерального прокурора в январе 2021 года открыл уголовное производство против нардепа, сопредседателя группы “Партия “За майбутнє” в Верховной Раде Игоря Палицы, заявляет общественная организация “Центр противодействия коррупции”.

В организации сообщили, что им прислал запрос следователь Государственного бюро расследований, который занимается этим делом. В запросе отмечается, что производство открыли 20 января по заявлению исполнительного директора ЦПК Дарьи Каленюк на имя генпрокурора. Теперь ГБР просит ЦПК предоставить подтверждение информации о преступной деятельности Палицы.

Производство открыто на основании признаков нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов).

Документ: antac.org.ua

О предполагаемом отмывании Палицей денег ЦПК писал в проекте-расследовании по данным из реестров и других открытых источников. Сообщалось, что в 2016 году Палица получил доход в 35 млн грн, который отразил в декларации. В одном из интервью он заявил, что это средства, которые он получил за проданное имущество в 2016 году. Продал он его кипрской компании “АМЕРСФУТ”.

Согласно декларации, в 2016 году Палица владел одним имуществом – нежилым помещением в Киеве площадью 267,8 м², которое он приобрел в мае 2013 года за 3,4 млн грн. С учетом инфляции доход Палицы составил 250%.

Однако по информации аудиторского отчета, у компании, которая якобы купила помещение, не было столько денег, чтобы заплатить 35 млн грн, а фактическое недвижимое имущество в Киеве не отражалось в его финансовой отчетности. “Более того, сама компания засветилась в операциях с зятем Геннадия Боголюбова, экс-бенефициаром “ПриватБанка” и деловым партнером Игоря Коломойского, которым является и сам Палица”, – заявили в ЦПК.

“Получается, что Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум приходит одно – Палица мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих партнеров”, – заявил юрист ЦПК Денис Свириденко.

В заявлении Каленюк говорилось также, что вероятно, развод Палицы с женой в 2002 году был фиктивным и использовался, чтобы избежать декларирования активов. В ЦПК отмечают, что задекларированные расходы Палицы в 2015–2019 годах значительно превышали задекларированные доходы.

Палица – народный депутат VI, VII и IX созывов. В 2014–2015 годах возглавлял Одесскую областную государственную администрацию, в 2015–2019 годах был председателем Волынского областного совета. Политик является близким соратником украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

“Он мой товарищ, друг, партнер, когда не является депутатом. Но в последнее время он все время какой-то депутат, поэтому не может заниматься бизнесом”, – сказал Коломойский о Палице в 2019 году.

—