В Киеве не утилизируют остатки вакцины против COVID-19, так как их нет – КГГА

В Киеве нет необходимости утилизировать остатки неиспользованной вакцины, срок годности которой истекает, так как остатков нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода” рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

“У нас нет остатков. Это проблема областных комиссий – когда 9 тыс. населения всего-навсего, где 15 или 20 врачей, и они пришли, флакон открыли, семерым сделали прививки – других нет, хоть вылей флакон в землю”, – говорит Животенюк.

В то же время в Киеве, по сравнению даже с Киевской областью, относительно небольшое количество публичных лиц были привиты остаточными дозами, добавляет он.

“Сейчас людей 80–85 лет вакцинируем. Но согласно приказу министерскому, если я открыл флакон, а у меня сегодня нет людей из этой категории – я смело беру людей 70–79 лет, нет таких – 60–65 лет. На сегодняшний день публичных людей, [получивших прививку], по Киеву – 172”, – рассказал Животенюк.

По его словам, прививку среди публичных людей преимущественно получили лица, которые охраняются государством, такие как экс-президенты Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко.

“Немного проскочило журналистов, когда не было ограничения, 60 и старше. Но они это показывали по телевидению, и я был рад их включать, потому что они демонстрировали, что вакцинация – это хорошо”, – добавляет Животенюк.

По его словам, за выходные в Киеве вакцинировали 410 человек.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 29 марта в стране сделали 198 тыс. прививок от коронавируса.

На 29 марта в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

—