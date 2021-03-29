 

В Киеве не утилизируют остатки вакцины против COVID-19, так как их нет – КГГА

29.03.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве нет необходимости утилизировать остатки неиспользованной вакцины, срок годности которой истекает, так как остатков нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода” рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

“У нас нет остатков. Это проблема областных комиссий – когда 9 тыс. населения всего-навсего, где 15 или 20 врачей, и они пришли, флакон открыли, семерым сделали прививки – других нет, хоть вылей флакон в землю”, – говорит Животенюк.

В то же время в Киеве, по сравнению даже с Киевской областью, относительно небольшое количество публичных лиц были привиты остаточными дозами, добавляет он. 

“Сейчас людей 80–85 лет вакцинируем. Но согласно приказу министерскому, если я открыл флакон, а у меня сегодня нет людей из этой категории – я смело беру людей 70–79 лет, нет таких – 60–65 лет. На сегодняшний день публичных людей, [получивших прививку], по Киеву – 172”, – рассказал Животенюк.

По его словам, прививку среди публичных людей преимущественно получили лица, которые охраняются государством, такие как экс-президенты Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко.

“Немного проскочило журналистов, когда не было ограничения, 60 и старше. Но они это показывали по телевидению, и я был рад их включать, потому что они демонстрировали, что вакцинация – это хорошо”, – добавляет Животенюк.

По его словам, за выходные в Киеве вакцинировали 410 человек.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 29 марта в стране сделали 198 тыс. прививок от коронавируса.

На 29 марта в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Шендерович: – Раньше скандировали: “Путин, уходи”, “Путин – вор”, а теперь: “Он убийца”

28.01 / Новый глава Госдепа счел отношения с Китаем «самыми важными в мире»

06.01 / Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже

01.07 / Политолог объяснила высокую явку на голосовании по Конституции

25.12 / Ходорковский: Я по восемь тонн наличных денег в день перекладывал туда-сюда

14.07 / Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

15.03 / Комиссия по присвоению звезд украинским гостиницам рассмотрит 75 заявок

15.01 / Пенс заявил, что привержен мирной передаче власти и безопасной инаугурации Байдена

23.11 / Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину

26.09 / Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)