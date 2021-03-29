“Щирий українець”. Чичваркин в красных сапогах и пальто заговорил на украинском языке

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин 29 марта в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в красных сапогах, пальто и берете, дополнив образ кюлотами с принтом и белой футболкой.

Публикацию бизнесмен подписал на украинском языке, процитировав куплет из песни украинской группы “Воплі Відоплясова” “Весна” (1996).

“Всесвіту пронизливий,

Відкрий правди трішечки:

“Чи мене не вистачить

Загинути по весні?”

Весна, весна, весна прийде,

Весна, весна, весна вгамує”, – написал Чичваркин.

“Ничего себе, на украинском заговорил – щирий українець”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Сапоги – огонь”, – прокомментировали модный образ бизнесмена фолловеры.

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Публикация от Evgeny Chichvarkin (@tot_samy_chichvarkin)

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию “Евросеть”, которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора “Евросети”, которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали “Евросеть”, а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан “Хайд”.

Вместе с женой Татьяной Фокиной воспитывает дочь Алису (2015), которая в январе 2021 года, готовясь к школьному празднику, заявила, что хочет быть принцессой Украины, и в качестве наряда выбрала вышиванку.

От первого брака у бизнесмена есть сын Ярослав (1998) и дочь Марта (2006).

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