 

Кипр с 1 апреля разрешит украинцам въезжать на свою территорию

29.03.2021, 20:12, Новости дня
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С 1 апреля жители Украины смогут въезжать на территорию Кипра, придерживаясь ряда эпидемических ограничений. Об этом говорится на сайте посольства Украины на Кипре.

Согласно сайту министерства здравоохранения Кипра, Украина сейчас находится в “красной” зоне. Поэтому при въезде украинцам необходимо придерживаться следующих правил:

зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass;
получить личную карточку доступа к вылету;
получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета и написан на английском языке;
по прилету на Кипр пройти повторный ПЦР-тест (кроме детей до 12 лет). Его стоимость – €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Результат теста путешественник получит через SMS в течение трех часов, а до этого должен находиться на домашней самоизоляции.

По состоянию на 26 марта для украинцев были открыты 104 страны мира. Среди них – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Польша, Франция и другие. Полный список можно увидеть на портале tripadvisor.gov.ua.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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