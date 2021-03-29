 

Яценюк: Когда в Украине предлагают забрать у олигархов их СМИ, я слышу: “Давайте подомнем эти СМИ под себя”

29.03.2021, 20:12, Новости дня
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Один из критериев, определяющих является крупный бизнесмен олигархом, или нет, – это наличие у него медиаактивов. Об этом премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк заявил в интервью изданию LIGA.net, опубликованном 29 марта. 

“Олигарх обладает несколькими характеристиками. Первая – политическое представительство: своя фракция в парламенте или партия, во власти или оппозиции. Второй критерий – деньги и активы, полученные через политическую коррупцию. Третий – наличие медиаактивов. И четвертый – обеспечение доходности бизнеса за счет политического влияния”, – сказал Яценюк. 

Он не назвал имен украинских бизнесменов, которых считает олигархами. В процессе деолигархизации нужно стремиться к смене политической системы, а не бороться с отдельными персоналиями, добавил Яценюк. 

Журналист спросила, что делать с олигархическими СМИ в Украине. 

“Может ли крупный бизнес иметь медиа? Конечно. Например, The Washington Post принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу. Bloomberg – Майклу Блумбергу. Но редакционная политика этих СМИ полностью независима. Поэтому я не вижу проблемы. Но когда в Украине предлагают забрать у олигархов их СМИ – я слышу в этом совсем другое. Я слышу: “Давайте подомнем эти СМИ под себя. Или давайте заставим этих олигархов показывать нас исключительно в теплой ванне”. Разве не этого хочет власть?” – ответил Яценюк. 

В первой десятке рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала НВ, ряд бизнесменов непосредственно являются собственниками телеканалов, или им приписывают такое имущемтвао. В частности третий в списке – пятый президент Петр Порошенко является владельцем “Прямого” и “5 канала”, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука (10-й с рейтинге) связывают с заблокированными в Украине ZIK, NewsOne и “112 Украина”, а его жена Оксана Марченко имеет акции “1+1”, главным владельцем которого является бизнесмен и глава набсовета канала Игорь Коломойский (№6 в рейтинге). 

Лидером по коммерческой аудитории LIGA.net называет медиахолдинг StarLightMedia (телеканалы Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2) Виктора Пинчука – второго богатейшего в Украине человека, согласно рейтингу НВ. 

Самому богатого украинца – Рината Ахметова – считают владельцем каналов “Украина” и “Украина 24”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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