 

На Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта – подробности

29.03.2021, 20:06, Разное
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29 марта генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL. Глава ведомства уточнил, что их подозревают в подготовке теракта на территории страны.

По словам Шведа, несколько дней назад Тихановская и ее соратники планировали устроить взрывы и поджоги в столице и других городах республики. Генпрокурор добавил, что показания об организаторах и участниках готовящегося нападения дал задержанный с поличным Вячеслав Малейчук.

“КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу”, – подчеркнул Швед.

Белорусская оппозиция анонсировала 27 марта массовые акции протеста. Однако участников для централизованной акции оказалось недостаточно, и в результате организаторы предложили белорусам собраться в своих районах. В правозащитном центре “Весна” сообщили, что в тот день задержали 245 человек.

Ситуация в республике обострилась в августе прошлого года. Тогда сторонники Светланы Тихановской заявили, что руководство страны сфальсифицировало выборы президента. Александр Лукашенко опроверг эти данные и отметил, что голосование было честным и справедливым.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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