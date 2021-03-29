Эксперты оценили муниципальные выборы в четырех регионах

На выборах мэра Якутска победил кандидат от “Единой России Евгений Григорьев. Он опередил ближайшего конкурента от “Справедливой России” на три тысячи голосов.

Выборы в Якутии были конкурентными, а результаты показали, что эсеры сохраняют электоральные перспективы, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

С такой оценкой согласен директор по политическому анализу «Инсомар», социолог, политический консультант Виктор Потуремский.

«Прогнозы на то, что ресурсы «Справедливой России» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» вырастут, – оправдались”, – сказал он.

Эксперты отметили работу наблюдателей от “Справедливой России”. Партийцы прошли семинар по обучению независимых наблюдателей Ассоциации НОМ и Общественной палаты. Эсеры на выборах в Якутске опробовали “Справедливый наблюдатель” – свое новое приложение.

Директор ассоциации НОМ, член ОП Алена Булгакова отметила высокий уровень подготовки общественных наблюдателей. По ее словам, были задействованы все ресурсы: эксперты, мобильные группы, общественный штаб, информационный центр, технические инструменты.

Булгакова уточнила, что через портал nom24.ru поступило 11 сообщений с избирательных участков. По двум инициированы обращения в вышестоящий избирком. Одно обращение касалось незаконной агитации на автомобилях, другое – некорректной работы члена участковой избирательной комиссии со списками избирателей.

«По нашей инициативе члена УИК отстранили от работы со списками избирателей. Эта ситуация наглядно отражает оздоровление среды и саморегулирование самой системы избирательных комиссий», – сказала Булгакова.

Без серьезных нарушений выборы прошли и в Удмуртии, отметили эксперты. Председатель ассоциации НОМ Александр Брод объяснил невысокую явку ориентацией избирателя на предстоящие федеральные выборы.

«Наблюдатели от партий и общественники пристально следили за прошедшими выборами, и даже самые рьяные критики вынуждены были признать отсутствие грубых нарушений», – подчеркнул он.

Общественные наблюдатели присутствовали на всех участках. Они были максимально заинтересованы в обеспечении прозрачности и открытости выборов, отметил исполняющий обязанности директора Ижевского филиала РАНХИГС Максим Тенсин.