Журналисты обнаружили лидера НОД Евгения Федорова в списке победителей лотереи «грин-карты»

Посольство США в Москве обнародовало список победителей международной лотереи «грин-карты».

Столичные журналисты обнаружили, что одним из призером розыгрыша американского ПМЖ стал глава НОД Евгений Федоров. Также выяснилось, по результатам, конкурса за предыдущие годы политик безуспешно участвовал в лотерее последние 9 лет. Журналисты связались с главой НОД, который не стал отрицать свою победу.

Федоров написал у себя в соцсетях, что завтра утром выдвигается в аэропорт и призвал всех сторонников прийти попрощаться с ним и пожелать удачи в борьбе с «американскими захватчиками».

– Мой долг был победить в лотерее «грин-карты» от лица всего русского народа и нашего президента, ведь я представляю народ-победитель! На голову американцев упала тень настоящего патриота, Госдеп США будет проклинать тот день, когда госпожа удача распорядилась выдать мне право на жительство в тылу врага, — заявил Федоров.

Также Федоров сообщил, что арендует в Нью-Йорке пентхаус с видом на Уолл-Стрит, чтобы легче было следить за американскими бизнесменами, планирующими экономические козни России.

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