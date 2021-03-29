Мнение: О смеющихся над «старцем Джо»

И всё не перестанет зубоскалить наш народ над тем, как 46-й президент #США, 78-летний Джозеф Робинетт #Байден споткнулся, вбегая по трапу самолёта, а затем запнулся на первой своей пресс-конференции в качестве официального главы вашингтонской администрации.

А наш-то, наш какой моложавый на этом фоне, особенно после сибирских лесов!

Что ж, те, кому шутки про Вашингтонское Политбюро кажутся остроумными, просто посмотрите на это…

Узнали героя?

И это притом, что в Соединённых Штатах ни один президент не имеет таких диктаторских полномочий, как советские генсеки. Что в стране хорошо развита система сдержек и противовесов, надёжно блокирующая совсем уж одиозные решения временного хозяина Белого дома – в чём на собственной шкуре убедился за четыре года Дональд Джон #Трамп. И что #Кремль, дрейфуя в сторону геронтократии, таких барьеров не имеет вовсе…

Вам по-прежнему смешно?

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