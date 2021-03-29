Тазик фарша из собаки – Личное мнение

Проект «Пацанки» сделал популярной участницу шоу Анну Горохову. Возможно, вы слышали о ней меньше, чем о других звёздах телеканала, но Аня довольно известна в среде детей и подростков окраин промышленных городов.

Я настоятельно рекомендую посмотреть это видео:

https://t.me/lenamiro/8481

Видео: Телеграм

Как Аня распорядилась своей популярностью? Она рассказала, как съела (2 раза) собак.

В рассаднике видеоконтента есть передача «О, хавчик». В ней Аня поведала, как жила бедно, у неё был щенок Блэк, а мама сделала из него тазик фарша.

Теперь, мило картавя, одухотворённая женщина признаётся, что никогда ничего вкуснее, чем мясо собак, не едала.

Не хочу ничего писать о фарше из щенка или о шашлыке из собаки. Тут не найдётся слов, чтобы я смогла передать свои чувства, а потому прошу вас — давайте не станем обсуждать это.

Вопрос у меня, как чуть стало легче и отступил приступ рвоты, возник совершенно другой — вот это шоу про хавчик посмотрело на сегодня почти 60 тысяч человек. Как я понимаю, подавляющее большинство зрителей — дети, потому что взрослых вырвало бы на первой секунде.

У детей — пластичная психика. Если они что-то видят, то считают это нормальным. Показывая им всякую мерзость, у них срабатывает элементарная логика: если кто-то ест собак, делает фарш из щенка, а из него — котлеты, то это нормально — можно есть.

Как будет дальше жить, развиваться ребёнок, у которого нет рвотного рефлекса на подобные откровения, я не знаю. Кем вырастет такой человек? Кого он съест после собаки? Что будет с его психикой, благодаря рассказам таких вот героев?

Порнографию в Интернете блокируют. Соцсети штрафуют за призывы к митингам. Вместе с тем, на Ютубе спокойно себе живёт шоу про тазик собачьего фарша. Крутится реклама в видео, ролик набирает десятки тысяч просмотров, и никому нет до этого дела.

После Панина собака хотя бы осталась жива. После обеда Ани Гороховой — нет.

Телеканалы делают героев из альфонсов, проституток, людей подлой морали. А вот теперь героиней стала поедательница собак.

Что дальше? Кто-то расскажет детям, как он съел человека? Ютуб снимет табу и с этой мерзости?

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