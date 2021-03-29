Диетолог Королева рекомендовала россиянам с нездоровой кожей обратить внимание на питание

Российский диетолог Маргарита Королева рассказала, какой способ в некоторых случаях позволяет устранить недостатки кожи. Часто пациенты, жалующиеся дерматологу на плохую кожу, считают это симптомом болезни, но иногда все является следствием неправильного питания.

Употребление многих продуктов, может обернуться высыпанием или придать коже болезненный оттенок. При этом пострадать могут ногти, волосы, здоровье в целом и даже снизиться эффективность мозговой деятельности, ведь в основном из-за неправильного питания страдает гормональная система.

Так, часто причина нездоровой кожи кроется в употреблении молочных или кисломолочных продуктов из-за непереносимости. Но узнать об этом точно можно сдав тесты в лаборатории, отметила Маргарита Королева. Кроме того, необходимо обратить внимание на количество сладкой пищи и легкоусвояемых углеводов в своем рационе. Дело в том, что употребление этих продуктов приводит к повышению уровня инсулина. А он тормозит выработку эстрогена, из-за чего в организме скапливается тестостерон. Дисфункция гормональной системы тогда будет проявляться в виде акне (прыщей).

Источник: riafan.ru