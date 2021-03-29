 

Климкин указал на фундаментальную ошибку нового плана Украины по Крыму

29.03.2021, 19:50, Разное
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал на фундаментальную ошибку нового плана Украины по Крыму. Ею дипломат считает решение передать всё в руки Кабмина страны.
Кабинет Министров Украины ответственен за новую стратегию «деоккупации Крыма». Именно это является самой главной ошибкой, по мнению экс-министра. Всё дело в том, что Кабмин не сможет эффективно координировать работу спецслужб Украины. При этом необходимо ещё решать дипломатические вопросы и новый план просто «утонет» в бюрократии.

В свою очередь Павел Климкин предложил более действенное видение реализации задуманного. Для этого Украине требуется поручить планы по Крыму Совету национально безопасности и обороны. В этом случае можно будет добиться существенных результатов. В конце государственный деятель всё же отметил, что текст нового решения был не полный, так как не афишировалась закрытая часть, а без неё анализировать ситуацию невозможно, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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