Климкин указал на фундаментальную ошибку нового плана Украины по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал на фундаментальную ошибку нового плана Украины по Крыму. Ею дипломат считает решение передать всё в руки Кабмина страны.

Кабинет Министров Украины ответственен за новую стратегию «деоккупации Крыма». Именно это является самой главной ошибкой, по мнению экс-министра. Всё дело в том, что Кабмин не сможет эффективно координировать работу спецслужб Украины. При этом необходимо ещё решать дипломатические вопросы и новый план просто «утонет» в бюрократии.

В свою очередь Павел Климкин предложил более действенное видение реализации задуманного. Для этого Украине требуется поручить планы по Крыму Совету национально безопасности и обороны. В этом случае можно будет добиться существенных результатов. В конце государственный деятель всё же отметил, что текст нового решения был не полный, так как не афишировалась закрытая часть, а без неё анализировать ситуацию невозможно, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».