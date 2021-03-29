Астролог опасается за здоровье Елизаветы II после интервью Меган Маркл

Астролог Алена Никольская считает, что череда скандалов, которая преследует королевскую семьи уже длительное время, является понятной закономерностью. После обсуждаемого интервью Меган Маркл и принца Гарри эксперт опасается за здоровье Елизаветы II.

Во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри актриса призналась, что после свадьбы с герцогом Сассекским у нее забрали банковские карты и документы. Кроме этого, члены королевской семьи переживали по поводу цвета кожи ребенка пары. Им хотелось, чтобы малыш был похож на принца Гарри с его аристократической внешностью. После таких громких заявлений оправдаться перед народом попытался принц Уильям, но отголоски скандального интервью есть до сих пор.

Как отметила Алена Никольская, Меган Маркл не стоит бояться мести британской королевы. Елизавета II появилась на свет в год Тигра и под знаком Тельца, поэтому такой человек не способен навредить родственникам, но обиду запомнит надолго. Луна в гороскопе принца Гарри пребывает в Тельце, рядом с Солнцем бабушки. Герцог Сассекский очень к ней привязан, поэтому, по мнению астролога, ему стоило бы наладить с ней контакт. В свою очередь, Меган Маркл является самоуверенным Львом, который будет сражаться за свою идею до конца. Такие личности способны жертвовать интересами близких ради того, чтоб достичь поставленной цели. Алена Никольская убеждена, что беременной актрисе сейчас стоит охладить свой пыл, чтобы она не потеряла принца Гарри.

Текущий и следующий год могут стать решающими для королевы Великобритании в вопросе здоровья. Поэтому астролог надеется, что семья оставит свои обиды и сплотится ради Елизаветы II.