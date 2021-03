Ученые открыли пробиотик… для легких!



Маршрут «Кишечник – легкие»

А знаете ли вы, что наш иммунитет формируется в кишечнике? Именно здесь сосредоточены почти 80% всех иммунных клеток.² Представители полезной микрофлоры этого могущественного органа выделяют особые вещества – биологически активные метаболиты, которые оказывают регулирующее воздействие на кишечный иммунитет и влияют на состояние других органов и систем, в том числе легких. Вы, наверное, даже не догадываетесь о том, какие тесные взаимоотношения установлены между ними и кишечником! Ученые назвали этот тандем осью «кишка-легкие». Изменения в составе кишечной микробиоты способны провоцировать патологические процессы в дыхательной системе, либо наоборот помогать нам защититься от них.³

Уже проведен целый ряд исследований на животных, результаты которых убедительно доказывают, что с помощью специальных пробиотических штаммов мы можем влиять на состояние легких.³ Большой интерес исследователей вызывает штамм Lactobacillus plantarum DR7.

Штамм имеет значение!

Все микроорганизмы классифицируются по роду (например, Lactobacillus), виду (plantarum) и штамму (DR7). Но знаете ли вы, что различные штаммы бактерий одного и того же вида, населяющих наш кишечник, могут отличаться по своим свойствам так же существенно, как черное и белое? В качестве примера приведем бактерию Escherichia coli – кишечную палочку. У многих она ассоциируется исключительно с кишечной инфекцией. Однако отдельные штаммы этой бактерии присутствуют в составе полезной микрофлоры и выполняют очень важные функции. Например, участвуют в синтезе витамина К. Откройте руководство Всемирной организации здравоохранения, опубликованное еще в 2001 году.⁴ Там вы найдете подтверждение того, что свойства каждого штамма одного вида пробиотика могут кардинально различаться.⁴ Для большей наглядности штаммы можно сравнить с породами собак: доберман – это собака и чихуахуа – это тоже собака. Они обе принадлежат к одному виду (Canis familiaris), но их характеристики совершенно разные, верно? Но тогда возникает вопрос: как определить, какой из штаммов использовать для решения той или иной проблемы? Ответ дают клинические исследования. Золотой стандарт – двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Тестирование проводится на группе добровольцев, которым дают либо сам пробиотик, либо плацебо. При этом ни добровольцы, ни исследователи не знают, кто принимает настоящий продукт, а кто плацебо (такая информация доступна только третьей стороне). Это позволяет ученым объективно и независимо оценить эффективность препарата.

Как работает Lactobacillus plantarum DR7?

В ходе двух клинических исследований, проведенных Американской научной ассоциацией (ADSA), было доказано, что в кишечнике пробиотик L. plantarum DR7 стимулирует формирование иммунных клеток, которые мигрируют с кровотоком на другие слизистые поверхности, в том числе дыхательных путей.¹ Применение пробиотика активизирует иммунный ответ1, повышает количество кислорода в крови и улучшает дыхание.⁵

В исследовании in vitro⁶ L. plantarum DR7 продемонстрировал высокую эффективность.¹

Также было подтверждено, что во время лечения антибиотиками пробиотик нормализует микрофлору кишечника.¹

Lactobacillus plantarum DR7 теперь в России!

Первый⁷ в РФ пробиотик, содержащий именно L. plantarum DR7 – ОРВИС Пробиотик от компании Эвалар. Каждая капсула ОРВИС Пробиотик содержит 1 миллиард (1×109 КОЕ) пробиотических организмов L. plantarum DR7 европейского качества, способствующих поддержанию функции дыхательных путей и укреплению иммунитета. Препарат можно принимать ежедневно в течение трех месяцев для достижения лучшего результата. Подходит взрослым и детям с 3 лет.

Когда легкие под угрозой – ОРВИС Пробиотик Эвалар! Это то, что нужно для поддержания здоровья дыхательных путей!

