Мнение: Когда Китай догонит США, ЕС «на поклон к России» и плата за въезд в страну

1. Мало кто сомневается, что Китай вскоре станет ведущей экономической державой мира по всем основным параметрам. При сохранении текущих темпов роста, КНР догонит США по номинальному ВВП в 2030 году (по паритету покупательной способности китайцы уже давно впереди). Даже если экономика США не схлопнется, Китай, вероятно, через несколько десятилетий догонит Америку и по ВВП на душу населения. Вот что пишет об этом профессор Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/69215.html

Как мы видим, по душевому ВВП Китай тоже догоняет Америку, но значительно позднее, лишь в 2068 году.

Кстати, поскольку в Америке быстрее растет население, то при сохранении этой тенденции у нее тоже есть возможность кое в чём догнать Китай, а именно стать такой же большой. Из аналогичного расчета для этих стран по росту населения следует, что по этому показателю Америка сравняется с Китаем в 3468 году, когда население в обеих странах будет достигать около 460 миллиардов человек.

Выводы:

1. Если меньшая величина растет быстрее большей, то рано или поздно первая догонит последнюю, как бы ни были они не равны в начале – это относится к доходам, населению и любым другим общественно-значимым величинам с предположительно постоянными темпами роста;

2. Это относится и к темпам роста капитала: 100 рублей, лежащие на счете с доходностью 5%, догонят 1 миллион рублей с доходностью 4%, это лишь вопрос времени…

2. Норвежцы, не входящие в Евросоюз, ехидно смеются над властями ЕС:

https://lenta.ru/news/2021/03/28/poklon/

Евросоюзу придется униженно идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет норвежское издание Resett.

Издание указало, что ЕС «высокомерно и снисходительно» отнесся к российской науке, при том, что она занимает лидирующие позиции в мире по таким дисциплинам как физика, химия, фармакология, аэрокосмическая промышленность и военные технологии. «”Спутник V” подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина», — заявляют авторы статьи.

«Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины», — резюмировало издание.

3. Ценность российской вакцины доказывается в том числе тем, что её уже начали подделывать. Ценность въезда и пребывания в России видна по тому, что ведётся активная торговля поддельными документами для въезда в страну:

https://lenta.ru/news/2021/03/29/novosib/

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали участников группировки, которые продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанные изготавливали фиктивные медсправки, помогая клиентам приезжать в страну в обход действующих противоэпидемиологических ограничений.

При обыске у них изъяли тысячи бланков, 400 заполненных справок-приглашений и свыше 3 миллионов рублей. Также у задержанных нашли базу иностранцев, которые собирались купить фальшивые документы.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.1 («Организация незаконной миграции»)