Мнение: Поправь локус и снизь планку

Главная причина фрустрации – завышенная планка притязаний.

Это всех ресурсов касается, в том числе любви.

Всегда, когда печальный автор, все равно какого пола, пишет в рубрику, что ему-ей 25, 35, 45 и он-она одиноки, можете быть уверены, что проблема – завышенная планка притязаний.

Не плохая ОЗ! Плохой или низкой ОЗ не бывает. Все относительно, и любую ОЗ можно оценивать только в сравнении с кем-то.

Если вы сравниваете себя с человеком равной ОЗ, ваша ОЗ достаточна.

Проблема в том, что некоторых “тошнит” от партнеров с равной ОЗ, как вчерашнюю автора.

Многие сочиняют в письмах, что якобы их тошнит от всех влюбленных в них. Это вранье.

Тошнит рапанов от людей с равной ОЗ.

ОЗ – это не только зарплата и не столько. Зарплата у человека может быть больше вашей, а ОЗ все-таки равна, если по совокупности характеристик, которые имеют значение для любви, он примерно равен вам.

Самое главное для любви – имидж.

Это касается и мужчин, и женщин. Людям с хорошим имиджем открываются границы в любви. Хороший – это лучше вашего, потому что все относительно.

Для имиджа имеют значение и физические данные, и обаяние, и умение общаться.

Человек может быть некрасив или нестандартен, а все-таки имидж иметь очень хороший. И наоборот.

Вот имидж – самое главное. На втором месте – экономика.

И это снова, и для мужчин, и для женщин.

К экономике относится не только зарплата, а вся налаженность быта.

Где живет человек, как живет, что имеет и умеет в быту, как отдыхает и как тратит деньги.

Если у вас нормальная зарплата, но вы жадина или транжира (чужих денег), ваша ОЗ в экономике будет иметь понижающий коэффициент.

Образование имеет значение, в том числе самообразование, то есть что вы знаете, чем интересуетесь, о чем с вами можно поговорить.

Семья имеет значение и круг друзей. Причем не только социальный уровень семьи и друзей имеет значение. Если вы проводите много времени в тусовках или все время по уши – в проблемах семьи, это значит вы очень много вкладываете в эти ресурсы, больше, чем получаете, и для вашего потенциального партнера это ваш минус ОЗ.

Люди не подсчитывают плюсы и минусы ОЗ в столбик. Они даже плохо осознают свои наблюдения и подсчеты, но они испытывают разочарование, когда приходят к вам в гости, а у вас там нищета и грязь, или сидят с вами в кафе, а вы то и дело ругаетесь с мамой или решаете проблемы друзей.

ОЗ, которая интересует людей в ресурсе любви, это то, насколько вы – приз или груз, насколько любовная связь с вами изначально приятна и престижна для человека. Второе тоже имеет значение и не осознают этого только люди в белом пальто. Первое же – это то, что не зависит от любви, потому что когда человек уже влюблен, ему рай и в шалаше. Ключевое здесь “уже”. Влюбленность вряд ли случится, если изначально понятно, что от связи с человеком больше проблем, чем удовольствий. И даже когда любовь уже есть, любовная лодка может разбиваться о быт, как сказал поэт.

Вот это все ОЗ. И когда ОЗ потенциального партнера больше вашей, ваша жадность может толкать вас вцепиться в него, ухватить и повиснуть.

Ваша ОЗ, напротив, мала для него, и нет ничего удивительного, что он не делает шагов и даже немного пятится от вас. В лучшем случае отвечает вежливой благодарностью на вашу пылкость в его сторону.

Именно жадность заставляет влюбляться в людей с ОЗ больше.

Это нужно хорошо понимать.

Каждый раз, когда вы испытываете страх, что новый знакомый не ответит вам симпатией, речь идет о вашей жадности, а не любви.

Почему же рапанов тошнит от людей с равной ОЗ?

Жадность и корона заставляют их считать, что они достойны большего. Они разгневаны, что им предлагают невыгодный вариант.

Как правило им никто ничего не предлагает, ведь для той стороны они тоже – с равной ОЗ.

На той стороне – такой же рапан, который мечтает о ком-то получше.

Это вызывает дополнительный гнев у нашего рапана. Мало того, что кандидат не достоин, так еще и не слишком мотивирован.

Я вчера написала в комментариях к последнему письму, что многих онегиных (рапанов) тошнит от некрасивых девушек.

“Некрасивая” – это тоже очень условно, как и ОЗ.

Если сам онегин-рапан молодой и симпатичный, он зарится на очень красивых девушек.

Если онегин немолод и некрасив, ему кажутся симпатичными девушки постарше и попроще, но он все равно хочет кого-то, чей имидж гораздо лучше, чем его.

Вопрос в разнице. Разница ОЗ непременно должна быть, чтобы рапана “не тошнило”.

Вы можете сравнить это с фрустрацией в других ресурсах.

Работать лень и тяжело, поэтому нужно очень хорошее предложение, чтобы появилась мотивация.

И такое предложение конечно не приходит. С чего бы вдруг?

Убирать дом лень и тяжело, а вот был бы дом красивый и вещи в нем новые, захотелось бы убирать.

Но с чего такой дом вдруг появится, если даже существующий зарос грязью?

Заниматься имиджем лень и тяжело, а вот была бы красивая фигура, было бы приятно подбирать одежду.

Но с чего такая фигура появится, если вы забили на имидж?

В любви то же самое.

Хочется симпатичных партнеров, спонтанных, сексуальных, более привлекательных, чем сам фрустрант.

Но кому он нужен со своей унылой и кислой рожей?

Самое плохое во фрустрации то, что кроме завышенной планки притязаний всегда мерещится завышенная планка необходимых вложений.

Вспомните, как вы думали, глядя на свое располневшее и обрюзгшее отражение, что для нормального имиджа необходимо грохнуть море сил, времени и денег, который у вас просто нет.

Вы не думали, что минус два килограмма сделают ваше отражение лучше, а чистые волосы и нормальная стрижка сделают вас похожим на человека. Вы не хотели таких мелких движений, вы хотели сразу в дамки, сразу стать красавцем или красавицей и на меньшее были не согласны.

Вот что происходит во фрустрации. Нет реалистичной оценки нормальной динамики, нет радости от небольших изменений, нет стремления к ближайшему уровню развития.

То же самое происходит и в любви.

Почему вчерашняя автор, например, испытывала тошноту при взгляде на мужчин доступного уровня?

Потому что она представляла свои большие вложения.

Как она привыкла инициировать все с мужчинами большей ОЗ, соблазнять их, «искрить и гореть» желанием, бегать за ними, развивать отношения, так она представляет себе и роман с другими.

И ей противно представить, что она должна вгрохать такую уйму энергии без мотивации.

Она не думает о том, чтобы просто начать общаться, не планируя сразу бурный секс и скорый брак, она представляет максимальное сближение.

Вот динамика в ресурсе любви – страсть, секс, брак. И чтобы охотно представить всю эту динамику, нужно чтобы партнер казался вам настоящим призом. С человеком равной ОЗ вас не охватывает такая жадность, вы не хотите накинуть ему на шею лассо и тащить к себе. И это совершенно нормально, это дает шанс, что все будет развиваться по-человечески, что от вашей хлеборезки не шарахнуться сразу и не сбегут.

Однако, любой фрустрант вместо мотивации всегда представляет распахнутую хлеборезку.

Это происходит от того, что у него внешний локус контроля в ресурсе. Он представляет, как мощный поток мотивации подхватит его. Он не может почувствовать внутри себя рычаг активности.

Вот откуда тошнота, слабость и упадок сил от мысли о доступном уровне.

Фрустрант не может согласиться, что прокачка ресурса – это собственные усилия. Он ищет аддикцию. В буквальном смысле из огня в полымя и обратно. Спасаясь от Сциллы, попадает в пасть Харибды. И там, и сям у фрустранта нет воли, он отдается то депрессии, то мании.

И это не биполярное расстройство, это недоформированность личности, недостаток личностной структуры.

И формированием этого нужно заниматься.

Не важно сколько вам лет. Чем раньше начнете, тем раньше все получится.

Почему оба письма вчерашних были такими неприятными для разбора?

Потому что оба автора ни разу за письмо не осознали своей ответственности за то, что с ними происходит.

Их локусы контроля даже не шелохнулись из внешнего положения.

Первая так и осталась в гневе на присвоенного мужчину, на которого все письмо кидалась с лаем как собака.

Вторая так и осталась в уверенности, что ее сексуальность властно руководит ею как алкоголизм руководит ее мамой.

Ни в одном абзаце того и другого письма даже не мелькнуло движение локуса в нормальное положение.

В нормальном положении локуса контроля у вас сразу же появляются силы на движение.

Остается только одно условие – планка должна быть доступной.

В этом случае вы начинаете движение и ваш ресурс начинает прокачиваться потихоньку.

Отсутствие сил означает, что вы ждете внешнего потока, не хотите почувствовать центр своего движения в себе.

То же самое бывает при завышенной планке притязаний. Вам реально не хватает сил на мотивацию для движения к такому уровню.

Опустите планку до доступной и почувствуйте собственный руль в своих руках.

И тогда совершайте небольшие движения.

Кто-то пробовал прокачивать таким образом ресурс любви? Это и в браке можно делать, и в постоянных отношениях, и начиная новые, и даже просто немного общаясь с разными людьми. В любом статусе можно прокачивать ресурс любви по схеме: поправь локус и снизь планку.