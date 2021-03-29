Мнение: Часть системы

Памфилова была избрана еще на 5 лет на пост руководителя ЦИК. Записной (ранее) демократ прекрасно вписалась в уголовно-мафиозный режим на позицию его обслуги. Рвение Памфиловой в легитимизации режима было оценено по достоинству.

Стоит вспомнить, что именно при Памфиловой было легализовано «голосование на пеньках», в котором окончательно была похоронена возможность хотя бы намека на контроль. Прошедший буквально на днях арест одного из путинских губернаторов озвучил любопытную деталь — на одном из избирательных участков Пензенской области при голосовании на губернаторских выборах число проголосовавших за Белозерцева чуть ли не вдвое превысило общую численность зарегистрированных на этом участке. Понятно, что случай «вытащили» для озвучивания преступной деятельности опального губернатора, но случай весьма характерный и показательный.

Памфилова — прекрасная демонстрация принципа: «находясь внутри системы, изменить ее нельзя». Попав в систему, Памфилова, несмотря на весь свой «демократический» бэкграунд, стала ее частью и прилежным винтиком. И заработала свое персональное место на скамье подсудимых в будущем трибунале по расследованию преступлений режима. Отговорка «я солдат», как уже было установлено на Нюрнбергском трибунале по расследованию преступлений родственного путинскому режима, не является ни смягчающим обстоятельством, ни вообще чем бы то ни было.

Пример Памфиловой — это очень яркий пример того, что любое сотрудничество с системой автоматический вводит человека внутрь ее и делает соучастником ее преступлений против народа. Уже поэтому призывы к разнообразным «умным голосованиям» – это призыв согласиться с правилами системы, стать ее частью. Якобы с целью ее изменения.

Изнутри систему изменить нельзя. Соглашаясь с ее правилами, вы становитесь ею. Это абсолютно железный принцип, который невозможно обойти. Уже поэтому «изобретатель» «Умного голосования» Навальный, несмотря на свой статус политзаключенного — ревностный защитник этой системы. И ее часть. Так как призывает играть по ее правилам, легитимизируя преступный режим.

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