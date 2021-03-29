 

Максим Виторган и Нино Нинидзе, Юлия Снигирь, Павел Табаков и другие на премьере фильма “Маша”

29.03.2021, 19:28, Разное
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В минувшее воскресенье, 28 марта, в столичном киноцентре “Октябрь” состоялась премьера драмы “Маша”. Фильм стал первой полнометражной работой 38-летнего режиссера Анастасии Пальчиковой. На прошлогоднем фестивале “Кинотавр” эта картина получила приз за лучший дебют.

Гостями кинопремьеры стали десятки актеров, артистов и других селебрити, в том числе: Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова, Юрий Борисов с женой, Ирина Розанова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Дмитрий Ендальцев, Юлия Паршута, Наталья Кудряшова, Наташа Меркулова и Алексей Чупов, Юлия Хлынина, Маргарита Аброськина, Павел Табаков, Анна Плетнева, Андрей Звонкий, Григорий Калинин, Светлана Камынина, Елена Старостина, Мила Сивацкая, Стивен Окснер, Лика и Кристина Каширины, Таша Белая, Вера Полозкова, Данил Стеклов, Софья Володчинская, Роман Маякин, Антон Малышев, Екатерина Архарова и Артем Ильясов, Аня Лилиенталь и другие.

Дмитрий Ендальцев и Анна ЧиповскаяЮлия СнигирьНино Нинидзе и Максим ВиторганАнастасия Пальчикова, режиссер картины

Со сцены картину преставляла почти вся съемочная группа – режиссер, сценарист и продюсер Анастасия Пальчикова, актеры Анна Чиповская, Полина Гухман, Сергей Двойников, Максим Сапрыкин, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Ирис Лебедева, Ольга Федотова, Дмитрий Власкин, Сергей Кузнецов, Александр Звездин и Филипп Дьячков.

Сюжет картины рассказывает о 13-летней девочке Маше, которая растет между боксерским рингом и улицей. После гибели родителей Машу воспитывает ее крестный. А местные парни, которые грабят и убивают, ее друзья. В 1990-ые их ненавидит весь город, но для Маши они – лучшие люди в мире, которые любят и защищают ее. Она поет им джаз и мечтает стать певицей. Спустя много лет Маша узнает, что ее друзья – бандиты, крестный отец – криминальный авторитет, а смерть родителей – не случайность.

Картина “Маша” выйдет в российский прокат 1 апреля.

Анна ЧиповскаяПавел ТабаковЧулпан ХаматоваЮля ПаршутаСветлана КамынинаИрина РозановаАнна ПлетневаАнжелика КаширинаВладимир МишуковЮрий Борисов и Анна Шевчук



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