 

Мнение: Суэцкий кризис завершается

29.03.2021, 19:22, Разное
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Комичная история с контейнеровозом Ever Given завершается. Судно сняли с мели начали буксировать по каналу.
Также сегодня начались работы по разгрузке канал от скопившихся судов, лоцманы приступили к работе. Для расчистки образовавшейся пробки потребует 4-5 дней.
Египетские власти назвали официальной причиной произошедшего казуса, который стоил миллиарды долларов, плохие погодные условия, трудности с навигацией и ошибки капитана судна. Вероятность каких-либо злокозненных действий приведших к блокировке канала официальный Каир отметает.
В целом, апокалиптические сценарии на тему краха мировой торговли и близко не сбылись, так – временный локальный кризис + терриконы мемов. Как шутят по этому поводу, после угрозы разгружать Ever Green прямо на месте, египтяне удвоили усилия по снятию с мели.
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Источник: Colonel Cassad



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