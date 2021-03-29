Победителя конкурса «Лидеры России» назначили помощником зампреда правительства

Победитель всероссийского конкурса «Лидеры России-2020» Федор Крошин стал помощником заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В зону ответственности Крошина войдет развитие IT-направления для обеспечения роста отрасли и повышения качества предоставляемых услуг.

«Моя цель в новой должности – выполнять поставленные Дмитрием Николаевичем Чернышенко задачи по цифровой трансформации государства», – приводятся слова победителя конкурса на сайте «Лидеров России».

Крошин отметил, что победа в конкурсе управленцев открыла для него новые возможности, подарив знакомств с людьми с «горящими глазами, полными идей и мыслей», и принеся большой опыт. «Я воспринимаю это как большую ответственность за признание, поэтому важно не останавливаться и оправдать этот аванс. Потому что «лучший» – это не точка, это процесс, а я только в самом-самом его начале», – сказал он.

Федор Крошин родился 16 октября 1990 года в Новосибирске. В 2012 году с отличием окончил бакалавриат Новосибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по направлению «Средства связи с подвижными объектами», а в 2014 году – магистратуру этого же вуза по специальности «Информатика и компьютерные технологии (сети передачи данных)». В 2018 году прошел здесь же заочное обучение по программе «Управление предприятием связи». По гранту конкурса «Лидеры России» в данный момент обучается по программе Executive MBA в Stockholm School of Economics. С 2013 по 2019 год был руководителем офиса корпоративных продаж по СФО в ООО «Техкомпания Хуавэй», затем в качестве директора главного технологического центра работал над проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а с 2019 года до настоящего назначения являлся исполнительным директором АО «Ростех – Проектные технологии».

За три сезона проведения конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 270 человек. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо – главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.