Ученый предположил большие запасы пресной воды под Азовским морем

Под Азовским морем располагаются зоны пра-русел рек Дон и Кубань, следовательно, там могут находится большие запасы пресной воды, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

«Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды. Пока мы не можем с уверенностью и точностью сказать, что там мы найдем Эльдорадо, и что вода будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Результат хороший возможен», – передает его слова РИА «Новости».

Подтвердить эту теорию могут геофизические исследования. Провести их можно с помощью можно бурильных установок предприятия «Черноморнефтегаз», считает эксперт.

«Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова – в предгорном и степном Крыму, где еще недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды», – сказал Тарасенко.

Ранее для решения вопроса с водоснабжением Крыма ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей.

Между тем старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил газете ВЗГЛЯД, что воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы.