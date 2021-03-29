“Ничего об Украине без Украины”. В МИД отреагировали на заявление Кремля о подготовке переговоров Путина с Меркель и Макроном

Вопросы урегулирования ситуации на Донбассе должны рассматриваться только с участием Украины. Об этом “Европейской правде” заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о подготовке видеоконференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

“Наша позиция – ничего об Украине без Украины. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе “Нормандии” можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего, обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Киев добивается проведения переговоров с участием представителей всех стран “Нормандской четверки”.

“На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате – как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров “Нормандской четверки”, – резюмировал Николенко.

Сегодня Песков заявил, что Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он добавил, что видеоконференция президента РФ с участием Меркель и Макрона, дата проведения которой пока неизвестна, состоится не в формате “Нормандской четверки”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявлял о встрече лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта 2021 года Зеленский заявил, что, если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и Путиным – по отдельности.

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