Рябошапка: Скандалы в прокуратуре – результат того, что руководство пренебрегает идеями реформы

Скандалы в прокуратуре являются следствием манипуляций, в результате которых на руководящие должности назначают “нужных” людей. Об этом заявил в Facebook экс-глава Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка.

Он процитировал заметку издания “БукІнфо”, которое 26 марта написало, что 80% прокуроров Черновицкой области обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с письмом о выражении недоверия главе региональной прокуратуры Ирине Кравченко.

Рябошапка отметил, что это не первый скандал, связанный с назначением “недостойных кандидатов” на должности глав региональных прокуратур.

Он вспомнил ситуацию с Николаем Петришиным, который проработал прокурором Тернопольской области меньше недели.

“Эти скандалы являются следствием того, что руководство прокуратуры пренебрегает идеями, заложенными в реформе прокуратуры, и манипулирует процедурами, чтобы назначить не самых достойных, а “нужных” людей. Нужно срочно перейти к следующему этапу реформы, обеспечив прокурорам подлинную независимость, которая дала бы возможность противостоять незаконным указаниям или давления на прокуроров со стороны их руководства. Наша команда Центра национальной устойчивости и развития знает как это сделать и готова поделиться соответствующими наработками с властью”, – написал он.

Рябошапка заявил, что Венедиктова должна немедленно отреагировать на открытое обращение прокуроров и принять меры для увольнения с административной должности руководителя Черновицкой областной прокуратуры.

https://www.facebook.com/rouslan.riaboshapka/posts/4010597619001824

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему, а 17 марта – поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором. В тот же день Зеленский подписал указ о ее назначении.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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