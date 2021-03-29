 

В Украине увеличили количество пунктов, где делают прививки от COVID-19

29.03.2021, 19:18, Новости дня
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В Украине увеличили количество пунктов, где делают прививки от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По состоянию на 29 марта в учреждениях здравоохранения к работе подготовлен 1201 пункт вакцинации от коронавируса. По данным Центра общественного здоровья, все они оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Для работы в данных пунктах были обучены 1407 врачей и 1446 медицинских сестер.

“Сейчас в пунктах вакцинации делают прививки работникам сети первичной медицинской помощи, в том числе семейным врачам. Также началась вакцинация людей в возрасте от 80 лет”, – говорится в сообщении.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 29 марта в стране сделали 198 тыс. прививок от коронавируса.

С начала пандемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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