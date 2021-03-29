 

Депутаты заслушают Хомчака на внеочередном заседании Рады – Арахамия

29.03.2021, 19:18, Новости дня
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Верховная рада Украины на внеочередном заседании 30 марта заслушает доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, он должен рассказать о ситуации на Донбассе в связи с эскалацией конфликта. Об этом на брифинге 29 марта сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.  

“Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит Верховной Раде о существующем положении дел на фронте”, – сообщил Арахамия.

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России, добавил Арахамия.

Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман говорил, что чаще всего эскалация на Донбассе связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения. По его словам, “угроза открытого нападения России никуда не девалась”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина – сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на востоке Украины. Он намерен в ближайшее время поговорить с каждым из лидеров “Нормандской четверки”.

По мнению Хомчака, боевики обстреливают позиции украинской армии на Донбассе накануне заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в зоне конфликта и после заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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