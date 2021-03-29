“Новая почта” выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и предлагает помощь сельским больницам

Компания “Новая почта” выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и хочет направить их больницам в небольших населенных пунктах и благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным. Об этом в компании рассказали изданию “ГОРДОН”.

“Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным”, – отметила Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Она подчеркнула, что в компании хотят в первую очередь помочь больницам в маленьких городках и селах – там живут сотни тысяч украинцев, но внимание организаций и фондов к ним в разы ниже.

Поперешнюк рассказала, что компания уже закупила оборудование, чтобы поддержать больных и в городах. В конце прошлой недели 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек были доставлены благотворительным фондам в Киеве (БФ “Свои”), Одессе (“Корпорация монстров”) и Львове ( “Крылья надежды”). Они предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование всем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

“Людей массово выписывают из больниц “долечиваться” дома. Госпитализации затягиваются. Скорые едут по нескольку часов… Новенькие концентраторы выстраиваются красивым строем. Две минуты полюбоваться – к концу дня их станет намного меньше. Каждый день мы выдаем около 30 штук. И никаких запасов не хватит на то, что надвигается на нас”, – отметила председатель благотворительного фонда “Свои” Леся Литвинова в Facebook.

https://www.facebook.com/LitvinovaLesya/posts/5549087465103217

Екатерина Ножевников, председатель БФ “Корпорация монстров” подчеркнула, что мест в стационарах Одессы уже не хватает – больницы принимают только тяжелых больных. Фонд выдает людям на дом по 20-30 концентраторов в день.

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/5858015994268771

Председатель львовского фонда “Крылья Надежды” Наталья Липская отметила, что 40 кислородных концентраторов от “Новой почты” “разъедутся по всей Львовской области, чтобы каждый день спасать чью-то жизнь”.

https://www.facebook.com/lipska.nataliya/posts/3916587918410752

С первых дней пандемии “Новая почта” выделила на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине в общей сложности 48 млн. грн.

В компании обратились к украинцам с предложением сообщать об острой нехватке кислородного оборудования и медицинских средств для лечения коронавируса в больницах сел и маленьких городов на почту [email protected] “Если вы знаете, чем можно помочь таким больницам – расскажите нам, и мы сделаем все, чтобы решить эту проблему”, – добавили в компании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

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