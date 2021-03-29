«Подозрение на перелом»: Екатерина Стриженова неудачно упала в прямом эфире Первого канала

В очередном выпуске программы Первого канала «Время покажет» эксперты с телеведущими настолько увлеклись обсуждением воссоединения Крыма и России, что Екатерина Стриженова неудачно упала с платформы. Сейчас ее госпитализировали с подозрением на перелом.

Падение состоялось, когда Екатерина Стриженова объявила, что программе необходимо уйти на рекламу. Телеведущая начала пятиться, забыв о том, что она стояла на возвышенности. Поэтому она упала прямо спиной на пол. Зрители, посмотревшие фрагмент «Время покажет» с инцидентом, выразили надежду, что со Стриженовой ничего серьезного не случилось.

Однако ее коллега Руслан Осташко заявил, что после рекламной паузы Екатерина Стриженова не вернулась в студию из-за подозрения на перелом. Медики, осмотревшие телеведущую, приняли решение госпитализировать ее для более тщательного обследования.

Источник: slovodel.com