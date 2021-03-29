Внешне здоровые люди рискуют умереть из-за «невидимого убийцы» на коже

Присутствие на коже здоровых людей метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) значительно повышает риски смерти в течение десяти лет, к такому выводу пришли американские ученые. Они называют его «невидимым убийцей» людей среднего или пожилого возраста.

Сотрудники Флоридского университета получили доступ к медицинской базе Национального обследования состояния здоровья и питания за период с 2001 по 2004 годы. В основном они изучали карты людей в возрасте от 40 до 85 лет. При анализе данных эксперты учитывали пол, расу, этнос, уровень доходов и количество случаев обращения в госпиталь. Все это позволило отследить случаи внезапной смерти за срок, составивший 11 лет.

Оказалось, что в 36% случаев внезапно умирали лица, у которых на коже был обнаружен устойчивый стафилококк. Аналогичный показатель у людей без MRSA составил 18%. Ученые полагают, что «невидимый убийца» в четверти случаев приводит к развитию опасного инфекционного заболевания, когда происходит ослабление иммунитета или человек принимает антибиотики. Кроме того, стафилококк может попасть в кровь через раны, катетеры или надрезы хирургов.

Источник: lenta.ru