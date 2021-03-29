В Сети появилось видео защиты вертолетами Ми-35 ВКС РФ авиабазы Хмеймим

В Сети появилось интервью пилотов российских вертолетов Ми-35, а также видео защиты ими сирийской авиабазы Хмеймим. Данные воздушные средства обеспечивают безопасность посадки и взлета транспортных самолетов, принадлежащих ВКС РФ.

Как отметил один из пилотов, вертолеты закрывают собой военно-транспортную авиацию от огневого воздействия, так как они очень уязвимы для зенитных средств. Перед Ми-35 поставлена цель тщательно контролировать всю территорию, прилегающую к авиабазе Хмеймим. В случае угрозы, должна последовать немедленная реакция со стороны российских военных летчиков.

С земли, как пишет издание Nation News, тяжелые транспортники АН-12 прикрывают системы ПВО. Экипажам Ми-35 необходимо внимательно следить за тем, что происходит рядом со взлетно-посадочной полосой. Это достаточно напряженная работа, так как персоналу авиабазы нужно тщательно и многократно проверить приборы, узлы, средства защиты воздушного средства и вооружение. Кроме этого, перед осуществлением взлета пилоты заряжают тепловые ловушки. Благодаря боевым машинам, которые оснащены современной электроникой, военную задачу можно выполнить с учетом любых метеоусловий и в любое время ночи и дня. В темное время суток пилоты используют специальные очки ночного видения.