Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное производство против Тихановской “за подготовку теракта”

Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное производство против оппозиционерки Светланы Тихановской якобы за подготовку террористического акта. Об этом 29 марта заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед, сообщает государственное белорусское информагентство БЕЛТА.

“Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов… Отмечу, что благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу”, – утверждает Швед.

По его словам, оппозиционеры планировали обвинить органы государственной власти в совершении действий, “создающих опасность гибели людей”.

Уголовное производство направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск оппозиционеров, а также подготовить пакет документов, который направят Литве и Польше, для выдачи “подозреваемых” белорусским властям.

“Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности”, – сказал Швед.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

5 марта министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что его страна будет “каменной стеной”, за которой убежище смогут найти все демократические силы, столкнувшиеся с политическим преследованием, в том числе Тихановская.

“Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования”, – заявил глава литовского МИД в ответ на запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Тихановской.

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