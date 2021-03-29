Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве активиста в Киеве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве общественного активиста. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемых оправили под арест без права залога.

По данным следствия, поздно вечером 24 марта указанные лица, находясь в квартире 37-летнего активиста в Печерском районе, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

28 марта тело похищенного мужчины с признаками насильственной смерти нашли на территории Киевской области. По данным “Украинской правды”, убитый общественный активист – Александр Мандич с позывным Ташкент.

Подозреваемым сообщили о подозрении в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

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